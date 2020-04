Aviação: Moratória de tarifas é bom mas muito insuficiente

Foi excelente que se decidisse o adiamento temporário das tarifas de controlo de tráfego aéreo (ATC, na sigla original) e que as linhas europeias só tenham de pagar as faturas de fevereiro a maio a partir de novembro em diante, mas será preciso muito mais para combater os efeitos brutais que a covid-19 está a ter nesta indústria.

A reação é da Airlines for Europe (A4E), que lembra que o negócio destas companhias caiu 95% em toda a Europa, não havendo previsões de quando será possível retomar os voos, muito menos quando estaremos de regresso aos números deste início de ano, quando as companhias ainda voavam livremente. Baseada em Bruxelas, a A4E reúne as maiores companhias aéreas europeias, incluindo a TAP, representando rotas para mais de 60 destinos e mais de 720 milhões de passageiros.

“A A4E acolhe favoravelmente a decisão de hoje, mas infelizmente esse plano só empurra a atual crise de liquidez das companhias aéreas para uma data futura. Realisticamente, uma renúncia de um ano aos valores que deviam ser pagos em 2020 apoiaria melhor a sobrevivência imediata do setor e ajudaria à sua recuperação”, defende Thomas Reynaert, administrador da Airlines for Europe, em comunicação ao Dinheiro Vivo.

Com a covid-19 a forçar o cancelamento em massa de voos devido às restrições de viagens por razões de saúde de de encerramento de fronteiras pelos Estados-membros e países de todo o mundo, o tráfego aéreo entre as transportadoras associadas da A4E caiu 95%, com algumas a suspender mesmo por completo as operações até novo aviso, sublinha a associação. Pelo que o apoio hoje aprovado está longe de ser verdadeiramente eficaz contra os efeitos brutais da pandemia na aviação.

“Agradecemos aos Estados-membros pelo seu grande apoio durante esta crise extraordinária. Observando os últimos desenvolvimentos, porém, é claro que apoiar a liquidez a curto prazo não será suficiente para garantir a sobrevivência do setor da aviação e preservar um mercado em funcionamento para os passageiros”, sublinha Thomas Reynaert. Mas a associação defende que é preciso outras medidas de apoio, incluindo a dita isenção de encargos de ATC por um ano, para dar às companhias aéreas a flexibilidade necessária para se recuperar “assim que a crise da saúde passar”.

O administrador da A4E defende ainda, por exemplo, que durante o período de recuperação as companhias aéreas ficassem igualmente protegidas de eventuais aumentos nas tarifas de ATC devido à redução no tráfego de 2020. Por outro lado, defende o responsável, os projetos obrigatórios de apoio à melhoria da eficiência do espaço aéreo também devem continuar conforme o planeado e com o financiamento adequado dos Estados-membros.