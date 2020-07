Binter aumenta ligações entre a Madeira e Canárias em agosto

A companhia vai também retomar as operações entre Lisboa e as Canárias em agosto.

“A Binter aumenta suas conexões entre a Madeira e as Ilhas Canárias a partir de agosto, para oferecer três frequências semanais a Gran Canária e com a reincorporação do voo com a ilha de Tenerife”, refere a companhia em comunicado.

Segundo a nota, “a companhia aérea toma essa decisão após a melhoria do contexto sanitário nas duas regiões e a reabertura das fronteiras”, salientando ainda que a “Binter pretende contribuir ativamente para a recuperação turística nos dois territórios”.

A Madeira terá ligação às Canárias através da ilha da Gran Canaria, à terça-feira, quinta-feira e domingo, com um voo que partirá do Aeroporto Internacional da Madeira às 12:00. O voo de regresso das Canárias será às 14:25.

Por outro lado, a conexão com Tenerife será ao sábado, com um voo que partirá do aeroporto da Madeira às 12:00. O retorno ao arquipélago da Madeira será às 14:25.

A partir de 11 de agosto, Lisboa terá duas frequências por semana através da ilha da Gran Canaria e, a partir de 13 de agosto, a cidade portuguesa também estará conectada às Ilhas Canárias através da ilha de Tenerife.

“Os passageiros provenientes de Lisboa deverão submeter-se às medidas decretadas pelo Ministério da Saúde do Governo de Espanha dentro da estratégia de deteção precoce, vigilância e controlo da covid-19 que estabelece controlos sanitários nos pontos de entrada de Espanha”, refere o comunicado.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 556.000 mortos e infetou mais de 12,36 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.