Boeing recebe luz verde para avançar com testes ao 737 Max

Para a fabricante americana de aviões Boeing colocar nos ares novamente o modelo 737 Max sempre foi um objetivo. Depois dos dois acidentes que aeronaves deste modelo sofreram (e que causaram 346 vítimas mortais), as entregas previstas foram adiadas e as companhias que já tinham na sua frota os 737 Max acabaram por os deixar em terra. A Boeing ficou a braços com uma crise, que gerou prejuízos de milhões. Mas para que estes aviões possam regressar aos céus é necessário luz verde das autoridades.

E o primeiro passo para isso é a concretização de testes para aferir se os problemas do passado foram ultrapassados. De acordo com a imprensa internacional, é precisamente essa a rota que está a ser feita. Pilotos e especialistas técnicos das entidades reguladoras do setor da aviação, como é o caso da FAA – regulador americano da aviação -, e a própria Boeing, estão a planear realizar vários testes ao longo de três dias. Segundo a BBC, esses testes podem começar a ser realizados já esta segunda-feira.

Estas aeronaves vão ter equipamentos de testes e vão ser sujeitas a vários cenários que poderiam ter de enfrentar numa situação real. As provas deverão ser realizadas na zona de Seatle (EUA), junto à unidade produtiva da fabricante americana, segundo a BBC. A Reuters – que deu a notícia em primeira mão -, citada pela cadeia britânica, explicava que os pilotos que vão desenvolver os testes vão, de forma intencional, forçar a ativação do software de controlo de voo que foi alvo de reprogramação (chamado de MCAS), e ao qual foram atribuídas responsabilidades pela queda dos dois aviões.

Se os testes que forem realizados nos próximos dias tiverem um desfecho positivo, o caminho para o regresso à operação terá ainda assim muitos meses de outros testes. A FAA confirmou este domingo, num email enviado ao Congresso norte-americano, que deu luz verde a voos de teste ao modelo 737 Max. No email era indicado que a “FAA não tomou ainda uma decisão sobre o regresso à operação” destas aeronaves e que há ainda um conjunto de passos adicionais a percorrer, de acordo com a Reuters.

Após a realização destes testes, vão necessárias várias semanas para a análise dos dados recolhidos. E mesmo que os resultados destes testes sejam positivos, vai ser precisos mais voos, treinar os pilotos, e que as entidades reguladoras na Europa e no Canadá dê o seu aval a que estes aviões possam regressar a operação.