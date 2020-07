British Airways chega a acordo com sindicato dos pilotos britânicos

A companhia aérea British Airways conseguiu um acordo com o sindicato dos pilotos britânicos BALPA para ajustar as condições laborais destes trabalhadores devido à crise provocada pelo coronavírus, divulgou o grupo de aviação IAG.

Em comunicado, o grupo IAG (International Airlines Group), que além da British Airways inclui as companhias aéreas espanholas Iberia, Vueling e LEVEL e a irlandesa Aer Lingus, expressa sua “satisfação” com o pacto alcançado, que foi anunciado na quarta-feira à noite pela representação sindical.

O BALPA, que é a associação profissional e sindicato que representa os pilotos britânicos, anunciou que submeterá a votação entre os seus membros, até 30 de julho, o plano de “proteção ao emprego” acordado com a direção após três meses de negociações, depois de a empresa ter informado que planeava despedir 1.255 pilotos e voltar a contratar mas com diferentes condições de trabalho.

A proposta, que o sindicato apoia e será submetida a consulta pelos 4.300 pilotos, inclui cerca de 270 demissões obrigatórias, número que deverá ser reduzido com as medidas voluntárias de mitigação propostas.

Os pontos acordados excluem a possibilidade de “demissão e recontratação (com piores condições)” e admitem a opção de trabalhar a meio tempo, despedimento com indemnização e licenças voluntária, explica a estrutura sindical.

De acordo com o comunicado, seria criada uma espécie de bolsa de 300 pilotos que receberiam menor remuneração e estariam preparados para regressar ao trabalho assim que a procura aumentasse.

Os pilotos verão seu salário reduzido inicialmente em 20%, valor que diminuirá para 8% nos próximos dois anos e chegará a zero, mas a longo prazo, indica o sindicato.

“O BALPA aconselha os seus membros a aceitarem estas propostas como as melhores que podem ser alcançadas nestas circunstâncias”, diz a representação sindical.

O secretário-geral Brian Strutton lamenta que a empresa não tenha aceitado “o pacote completo de medidas mitigadoras” sugeridas pelo sindicato, que – disse – “teriam evitado a perda de empregos, sem nenhum custo para a British Airways”.

No seu comunicado, o IAG “congratula-se com o anúncio feito ontem [quarta-feira] à noite pelo sindicato de pilotos da British Airways, BALPA, de que pretende realizar um voto consultivo junto dos seus membros a respeito de um acordo sobre as propostas de reestruturação alcançado entre o sindicato e a companhia aérea em resposta à crise da Covid-19 que afeta o setor de aviação”.