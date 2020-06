CEO da TAP: “Não espero nada menos que uma Comissão Europeia extremamente dura”

A TAP, tal como muitas companhias aéreas europeias, atravessa um momento difícil devido à crise provocada pela pandemia de covid-19. O CEO da companhia aérea, presente esta terça-feira no parlamento, assegurou que o futuro será diferente do passado e que, numa altura, em que, em cima da mesa, está o auxílio de Estado à empresa, Antonoaldo Neves não tem dúvidas que a posição da Comissão Europeia sobre esta ajuda vai ser “dura”.

Antes da pandemia “tínhamos uma empresa que estava no bom caminho”, defendeu o gestor. “Consideramos que qualquer auxílio de Estado, qualquer decisão que vai ser tomada pela Comissão Europeia, leve isso em consideração”. Contudo, e depois de analisar as orientações passadas da Comissão Europeia às empresas que foram alvo de auxílios de Estado, Antonoaldo Neves não escondeu que: “Não espero nada menos que uma Comissão Europeia extremamente dura com a TAP”.

“Infelizmente, só temos seis meses para restituir o resgate. Preferia que fosse diferente. Todas as companhias da Europa tiveram auxílios de Estado que foram na forma de dívida garantida. Não pedimos dinheiro do Tesouro português. Nós pedimos – na carta de 19 de março – garantias para pegarmos empréstimos com os bancos privados. Conseguiríamos empréstimos com maturidade de cinco e sete anos. Portugal é um dos poucos países que ainda não implementou medidas transversais para a aviação. Tivemos um auxilio enorme por conta da legislação de lay-off. Foi fundamental para a TAP. Mas a aviação precisa de medidas transversais. É fundamental discutir as faixas aeroportuárias em Portugal; esse debate não está a acontecer”, disse.

O presidente executivo da transportadora aérea disse ainda que a principal missão da gestão da empresa é “assegurar a sustentabilidade da TAP no longo prazo. É fundamental”. “O futuro vai ser diferente do passado. Ninguém tem dúvidas disso. É por isso que não gostamos de dogmas de que a rede da TAP tem de ser igual à do passado e com as mesmas proporções. Isso são dogmas que desconsideram a realidade nova que estamos a viver. Achamos que a rede da TAP tem de ser a melhor possível para termos uma TAP forte. A única certeza que temos é que o futuro vai ser diferente do passado”.

Rotas

Antonoaldo Neves está no Parlamento para falar nomeadamente sobre as rotas da empresa, numa altura em que começa a abrir ligações a vários destinos depois de semanas com praticamente toda a frota em terra. O líder da companhia aérea defendeu que “a TAP nunca quis desconsiderar nenhuma região do país. Se houve essa perceção, peço desculpas. Os números que mostramos evidenciam a consideração que temos por todas as regiões do País nos últimos anos. Durante este período de pandemia, não dá tempo de fazer tudo. E escutar todas as partes interessadas tornou-se num exercício complexo porque o foco total da equipa da TAP é na sustentabilidade da empresa”.

“As rotas da TAP não são definidas pelo CEO. Temos uma equipa de 200 profissionais nessa área, que fazem recomendações com base em análises. No ambiente atual, o que tentamos preservar ao máximo foi a sustentabilidade da TAP e foi esse o critério principal que utilizamos. É importante perceber a diferença que temos rotas a partir de Lisboa, onde temos rotas de longo curso e temos rotas a partir do Porto. São operações diferentes”.

Na sua intervenção inicial, o responsável salientou que “o desafio é muito grande e é global. […] A procura não vai vir na velocidade que a gente gostaria. É muito importante neste momento o país se unir à volta do plano futuro da TAP”, de acordo com a Lusa.