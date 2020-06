Chairman da TAP: “Preferia um reforço dos poderes do Conselho de Administração”

Esta terça-feira, Antonoaldo Neves, CEO da TAP, esteve presente na Comissão de Economia onde revelou que não teria qualquer problema em acolher na Comissão Executiva um membro nomeado pelo governo. Esta quarta-feira foi a ver de Miguel Frasquilho, chairman da companhia, para ser ouvido à propósito do plano de retoma da companhia.

Ao abordar a questão sobre os poderes que o Estado poderá ter na transportadora aérea, Miguel Frasquilho não vê com bons olhos a entrada de um membro nomeado pela Parpública (entidade que gere as participações do Estado em empresas) e preferiria um reforço dos poderes do Conselho de Administração.

“O engenheiro Antonoaldo disse aqui ontem que a Comissão Executiva estaria de braços abertos para um administrador indicado pela Parpública. A Comissão Executiva que é composta por três elementos, ter um elemento indicado pelo Estado, essa não é a minha opinião. Diria que poderia dar a ideia de um falso poder e, portanto, se me pergunta a minha opinião, preferia ter um reforço dos poderes do Conselho de Administração – que tem seis elementos designados pelo acionista privado de referência e em caso de empate, porque são 12 elementos, o meu voto enquanto presidente do Conselho de Administração pode desempatar”, afirmou.

Os acionistas privados da TAP, o consórcio Atlantic Gateway, que detém 45%, estão a negociar com o Estado – detentor de 50% da transportadora – um apoio de 1,2 mil milhões de euros para combater o impacto da covid-19, mas ainda não é claro que consequências terá essa ajuda. No âmbito desta ajuda, tem sido falada da possibilidade de o governo escolher algum membro para a Comissão Executiva da empresa. Para já esse cenário ainda não é claro.