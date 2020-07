Companhias britânicas pedem isenção fiscal para incentivar procura por voos

Um dos principais desafios que o setor da aviação civil – e do turismo – tem atualmente pela frente é o medo. Num altura em que a maioria dos países europeus já começou a retomar alguma normalidade, apesar de o vírus continuar presente e ativo, muitos são os que têm muitos receios de viajar (além das restrições impostas por vários governos). Para tentar incentivar o aumento da procura, um grupo de companhias aéreas britânicas está a pedir ao governo londrino uma isenção fiscal.

A Airlines UK – um grupo que representa transportadoras como a British Airways, easyJet e Ryanair – pediu ao Executivo de Boris Johnson que suspenda por um ano o Air Passenger Duty de forma a salvar rotas aéreas e até oito mil postos de trabalho, de acordo com a Reuters, isto num setor que está a braços com uma crise e que já anunciou a eliminação de milhares de empregos.

As empresas de handling, bem como as transportadoras aéreas e companhias aeroportuárias britânicas, tiveram acesso aos mecanismos disponibilizados pelo governo de apoio ao emprego e a empréstimos. Contudo, não houve apoios específicos para o setor. Ou seja, por exemplo, não foram concedidas ajudas de Estado a estas empresas, como aconteceu em outros países do Velho Continente. Paris concedeu uma ajuda de Estado à Air France no valor de sete mil milhões de euros e Portugal vai atribuir uma ajuda de até 1,2 mil milhões de euros à TAP.

Os próximos meses continuam a ser uma incógnita no que diz respeito à evolução da pandemia, pelo que as transportadoras britânicas, de acordo com a Reuters, já se mostraram bastante preocupadas com o outono e inverno. Tipicamente, para a aviação civil, os meses de inverno são mais fracos, tendo menos procura. “Os aeroportos britânicos estão em perigo de perder muitas rotas valiosas nos próximos meses a menos que o governo intervenha com um pacote de apoio ao setor – começando com a suspensão de emergência Air Passenger Duty, para nos permitir sobreviver ao inverno e levar-nos para a retoma”, disse Tim Alderslade, CEO da Airlines UK, citado pela Reuters.

As companhias aéreas, um pouco por toda a Europa, estão ainda a retomar gradualmente as suas operações. Vão reabrindo rotas que tinham antes da pandemia, mas muitas vezes com frequências semanais inferiores ao que se verificava no início do ano. Os aeroportos, na generalidade, registam níveis de tráfego muito abaixo do tiveram por esta altura em anos anteriores.

Ainda na semana passada, o Conselho Internacional de Aeroportos na Europa (ACI Europe) admitiu que a recuperação do tráfego aéreo de passageiros para os níveis registados em 2019, antes da pandemia de covid-19, não deve acontecer antes de 2024.

No caso de Portugal, e de acordo com os dados recentes da NAV – empresa pública que gere o tráfego aéreo – nos primeiros seis meses deste ano foram controlados 179.542 voos, o que representa uma quebra de mais de 50% quando comparado com o mesmo período de 2019. No primeiro semestre do ano passado, foram cerca de 393 mil os voos que sobrevoaram o céu português e foram responsabilidade portuguesa.