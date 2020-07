Confirma-se: TAP vai mesmo ser nacionalizada

A resolução do Conselho de Ministro será aprovada nesta quinta-feira, avança a Renascença e confirmou o DN junto de fonte do governo.

Todas as negociações com os privados falharam e o que António Costa queria evitar a todo o custo deverá mesmo avançar: a nacionalização da TAP é agora uma certeza que se concretizará na reunião do Conselho de Ministros de amanhã.

Resta apenas uma esperança de reviravolta de última hora – sim, ainda é possível – que mude as peças do tabuleiro deste xadrez entre este fim de tarde e a manhã de amanhã, explica ao Dinheiro Vivo fonte próxima do processo, que confirma que esta solução foi evitada até aos últimos instantes – o que justifica aquela esperança final.

Com a nacionalização, que não requer autorização de Bruxelas mas terá consequências a esse nível – nomeadamente porque a Comissão Europeia não é adepta de companhias estatais e se criam graves dificuldades de financiamento da transportadora dadas as regras de concorrência -, o Estado deverá assumir a totalidade da fatia dos privados.

De fora, ficarão os 5% dos trabalhadores, que se manterão nas mãos destes.

A nacionalização serve para afastar David Neeleman, que se mostrou intransigente na manutenção da cláusula que o governo assinou quando reverteu a privatização e pela qual, havendo reforço estatal, o Estado teria de devolver aos privados parte do dinheiro por estes investido na companhia (117 milhões). Que deverá seguir para a justiça para fazer valer os seus direitos, o que pode trazer ainda mais problemas à transportadora e ao país, caso o tribunal decida a favor dos privados.

Por outro lado, há Humberto Pedrosa, que detém o consórcio privado dono de 45% da TAP em conjunto com Neeleman, e cuja participação no negócio foi fundamental para se concretizar a venda da TAP (ter presença portuguesa). Recorde-se que Pedrosa é dono da gigante de autocarros Barraqueiro, bem como lidera o Metro do Sul do Tejo e a Fertagus (comboio da ponte).

Recorde-se ainda que nesta tarde o Conselho das Finanças Públicas veio alertar para a suborçamentação do custo de salvação da TAP no Orçamento Suplementar — ainda num cenário em que os contribuintes entregam um empréstimo de 1,2 mil milhões à companhia aérea, e não de nacionalização.

Com a nacionalização, os custos suportados pelos contribuintes serão brutalmente superiores, tendo em conta a situação complicada da companhia e a dívida enorme que carrega.