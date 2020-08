Delta faz parceria com CVS Health para testes à covid

A companhia de aviação americana Delta Air Lines acaba de firmar uma parceria com a CVS Health para acelerar os testes à covid aos seus colaboradores, “incluindo uma opção de resposta rápida para as tripulações de voo, medida que aumentará a confiança em viajar com a Delta entre o nosso pessoal e os clientes”, informa a transportadora.

“Assim como não existe um método único para reduzir a transmissão do vírus, não existe uma solução para testar a nossa força de trabalho global, que está sempre em movimento”, afirmou Joanne Smith, vice-presidente executiva e diretora de pessoal da Delta.

De acordo com a companhia, o teste CVS Health Return Ready SM será supervisionado por um médico CVS Health nos lounges para a tripulação dos hubs da Delta e levará menos de 15 minutos a diagnosticar se o vírus ativo for detetado.

O teste nasal de resposta rápida é a mais nova opção de teste que a Delta está a oferecer aos funcionários, para que uma compreensão básica da infeção possa ser estabelecida. “Estamos entusiasmados com esta parceria com a CVS Health e os seus médicos, para oferecer aos nossos colaboradores uma opção adicional conveniente e fiável”, garantiu a responsável da companhia aérea americana.