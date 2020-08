Delta vai tornar diário voo direto Lisboa-Nova Iorque

A companhia aérea Delta anunciou que vai operar um voo diário,sem escalas, entre Lisboa e Nova Iorque-JFK no próximo verão.

A companhia anunciou também que vai retomar mais voos transatlânticos este inverno e planeia adicionar mais de 50 destes voos no próximo verão, face ao programa oferecido no verão de 2020, foi hoje anunciado.

“À medida que a Delta trabalha para retomar o serviço em linha com o levantamento das restrições de viagens, a potencial disponibilização de uma vacina e o regresso gradual da procura, os clientes vão ver mais voos transatlânticos e transpacíficos para destinos de negócios e lazer de topo no inverno 2020-21 e no verão 2021”, informou a transportadora, em comunicado.