EasyJet prepara voos de resgate

A companhia aérea easyJet está a implantar um plano de voos de resgate para os passageiros alvo de cancelamento de viagens devido à pandemia Covid-19.

“Gostaríamos de garantir aos nossos clientes que, quando cancelamos voos, especialmente em casos como estes, alheios à nossa vontade, assumimos o compromisso de levar os nossos clientes para casa o mais rápido possível e, para isso estamos a implementar um plano de voos de resgate”, indicou a companhia aérea.

A easyJet garantiu estar a “trabalhar arduamente” para providenciar este plano de voos de repatriação, que será publicado no site da empresa.

A companhia britânica disse ainda estar a enviar e-mails e mensagens aos clientes para que sejam fornecidos os “detalhes de contacto no momento da reserva”, de forma a mantê-los informados sobre todos os acontecimentos.

“Infelizmente, algumas agências de viagens não estão a passar esta informação, que para a easyJet é fundamental para manter os clientes esclarecidos”, lamentou.

De acordo com a informação disponibilizada pela easyJet, em território nacional, estão planeados, para quinta-feira, quatro voos com partida do Funchal, no Arquipélago da Madeira, e um com partida de Lisboa, enquanto para sexta-feira, estão agendados quatro voos, três com partida do Funchal e um de Lisboa.

Para quinta-feira está previsto um voo com destino a Bristol, no Reino Unido, outro para Lisboa, outro para Berlim, dois para Gatwick, no Reino Unido, e um com partida de Lisboa e destino Funchal.

Já para sexta-feira está agendado um voo para Bristol, um para Gatwick, um para Lisboa, um para Manchester, no Reino Unido, e ainda outro voo com partida de Lisboa e destino Funchal.