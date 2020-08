Emirates retoma voos para Lisboa

A Emirates, companhia aérea do Dubai, vai retomar os voos para Lisboa, depois da operação ter sido suspensa devido às restrições aplicadas à realização de voos para várias partes do globo. Em comunicado, a companhia aérea indica que retoma as ligações para a capital portuguesa a partir de dia 16 de agosto, com três voos por semana: quartas, sextas e domingos.

“A rede da Emirates sobe, assim, para 70 destinos, em agosto, mais de 50% da sua rede de destinos pré-pandémicos, já que a companhia aérea vai retomando gradualmente as operações, tendo como principal prioridade a segurança dos seus passageiros, tripulação e comunidades. Os voos serão operados com o Emirates Boeing 777-300ER e poderão ser reservados via emirates.pt ou através de agências de viagens”, pode ler-se no comunicado.

Quem chegar ao Dubai – e Emirados Árabes Unidos -, sejam cidadãos, residentes ou turistas, têm de ter testes PCR COVID-19. “Até ao momento, a Emirates retomou os serviços do A380 para 5 cidades e aumentará gradualmente a alocação deste popular avião de acordo com a resposta do mercado. A experiência do Emirates A380 continua a ser muito procurada pelos passageiros pelas suas cabines espaçosas e muito confortáveis”.

Na semana passada, a companhia aérea já tinha indicado ao Dinheiro Vivo que queria retomar as ligações para Portugal. “A Emirates espera retomar, o quanto antes, o serviço de passageiros para Portugal, um mercado onde estamos há oito anos. Permanecemos em contacto próximo com as autoridades e todos os parceiros”, dizia o responsável da Emirates para o mercado português, David Quito, em respostas às questões do Dinheiro Vivo.