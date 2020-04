EUA dá quase 23 mil milhões para resgatar companhias aéreas

Transportadoras aéreas mundiais enfrentam dificuldades devido à pandemia. EUA preparam pacote de quase 23 mil milhões de euros para resgatar companhias. UE já deu luz verde para Estados ajudarem companhias.

Um pouco por todo o mundo, as companhias aéreas têm as suas frotas maioritariamente estacionadas em terra. Os prejuízos avolumam-se e os apelos aos governos sucedem-se. Nos Estados Unidos, a administração Trump já fechou um plano de resgate para as transportadoras aéreas, que está avaliado em 25 mil milhões de dólares, cerca de 22,8 mil milhões de euros, de acordo com a imprensa local citada pelo Expansión.

Ainda não é claro, de acordo com fontes próximas, como é que essa ajuda vai chegar às empresas. Mas, para que estas possam aceder a este programa têm de cumprir alguns critérios como: reembolsar 30% das verbas que receberem, manterem 90% dos recursos humanos que tinham a 24 de março.

A Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, SkyWest Airlines e Southwest Airlines são algumas das companhias aéreas americanas que ponderam recorrer a este plano de resgate. “O programa apoiará os trabalhadores americanos e ajudará a preservar a importância estratégica do setor da aviação e, com o tempo, permitirá uma compensação adequada aos contribuintes”, notou Steven T. Mnuchin, secretário do Tesouro dos EUA, citado pelo mesmo jornal.

Na Europa, a Comissão Europeu já aliviou as regras sobre as ajudas de Estado para que os estados-membros possam ajudar as companhias aéreas. No caso, por exemplo, da Air France-KLM tanto a França como os Países Baixos estão a estudar a concessão de empréstimos garantidos pelos Estados para a transportadora conseguir fazer face à crise financeira em que mergulhou fruto da pandemia.

No caso da TAP, de acordo com uma notícia do Jornal de Negócios da semana passada, em cima da mesa está o diferimento do pagamento de contribuições e impostos, como sejam a taxa social única e parte do IRS, assim como isenção de algumas taxas aeroportuárias. O Executivo estará também ainda a equacionar permitir à companhia aérea obter um financiamento garantido pelo Estado, cujo montante ainda não está fechado.

Um financiamento direto do Estado ou de um aumento de capital pela Parpública, a holding estatal que detém 50% da companhia, são possibilidade que podem ser possíveis à luz das diretrizes de Bruxelas. Contudo, não estão a ser ponderadas nesta altura. A recapitalização da companhia é um tema que será avaliado mais tarde, quando a TAP tiver condições para redesenhar a operação.

Ainda assim, esta terça-feira, o primeiro-ministro foi claro e indicou que: “sobre a TAP, sabemos que o sector da aviação civil sofre uma situação devastadora. Não podemos excluir necessidade de nacionalizar TAP ou outra empresa fundamental para o país. Não podemos deixar agravar a crise económica”.

No campo europeu, Bruxelas também já retirou temporariamente a obrigatoriedade das companhias aéreas cumprirem 80% dos seus slots para não os perderem no ano seguinte.