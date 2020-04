Frasquilho: “Previsão de quebra muito forte da receita para 2020”

A TAP tem grande parte da frota estacionada em terra, realizando apenas, no total, sete ligações semanais – para a Madeira e Açores – e alguns voos humanitários, para ir buscar material médico para ajudar no combate à pandemia de covid-19. Apesar de ter admitido que no próximo mês a transportadora aérea possa realizar mais alguns voos – por exemplo para Londres, Paris e Porto – Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de Administração da TAP, assumiu esta manhã no Parlamento que a quebra de receita em 2020 será “muito forte”, embora sem avançar com números.

A quebra de receita “será tanto mais avassaladora quanto esta situação se prolongar no tempo”, disse. “Os dois primeiros meses do ano tinham corrido bastante bem. Em termos de receita, estavam em linha ou acima do orçamento apresentado. Mas não há um dia ou semana para a retoma. Desejamos que aconteça mais cedo que mais tarde, porque isso tem impactos brutais em todas as áreas. Consigo lhe dizer que será uma previsão de quebra muito forte de receita para 2020, será tanto menor quanto” possamos começar a operar embora muito lentamente.

Auxílios privados

A Comissão Europeia já aliviou as regras sobre as ajudas de Estado para que os estados-membros possam ajudar as companhias aéreas. A TAP, indicou esta manhã o chairman da TAP, já pediu um conjunto de auxílios ao Estado português. Durante a audição que se realiza esta manhã a pedido do Bloco de Esquerda, Miguel Frasquilho admitiu “um reforço da posição acionista do Estado é algo que não pode ser descartado”.

Mas disse também que o auxílio dos acionistas privados – o consórcio Atlantic Gateway (de David Neelman e Humberto Pedrosa) – “é uma opção que tem também de estar em cima da mesa”. O responsável salientou que se está em cima da mesa uma ajuda por parte do acionista Estado (que tem uma participação de 50%), não se pode “excluir o auxílio dos acionistas” privados.

“E é de perguntar aos acionistas, nesta altura, se têm capacidade para auxiliar as empresas. Eu não estou só a falar da TAP, conceptualmente isto deve acontecer em qualquer setor de atividade, em qualquer empresa”, salientou.

Carga

A TAP realiza apenas voos comerciais de passageiros. Embora, com a crise provocada pela pandemia, enquanto a aviação civil está em terra, o transporte aéreo de carga continua a operar até mesmo para que as cadeias de abastecimento possam continuar a operar. A TAP admite que está em cima da mesa entrar nessa área de negócio.

“Com a evolução da pandemia, se há transporte aéreo que não parou é o transporte de carga. A TAP não tem essa operação. Mas é evidente que estamos a equacionar poder ter uma atividade maior nesse capítulo, mesmo utilizando para tanto aeronaves que são de passageiros porque se existirem possibilidades de rentabilizar a operação então nós iremos por aí. Essa possibilidade está em aberto; está a ser estudada”, indicou Miguel Frasquilho, no Parlamento.