Governo amplia voos essenciais para Portugal

O Conselho de Ministros desta quinta-feira aprovou ajustamentos às regras aplicáveis ao tráfego aéreo. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, explicou, na conferência de imprensa após o encontro, que os países que pertencem quer à União Europeia, quer ao espaço Schengen, e que integram “a lista de países considerados como sem risco epidemiológico, aprovados por recomendação da Comissão Europeia, verifica-se um regime de liberdade plena acesso aos aeroportos nacionais sujeito a medidas gerais de controlo de temperatura”.

Neste âmbito, o Conselho de Ministro esclarece que a temperatura corporal relevante é a igual ou superior a 38ºC.

Por outro lado, há um segundo grupo de países em que passa a ser dada luz verde desde que já tenham reiniciado a operação da aviação civil e turismo “mas sujeita a um regra de limitação de vinda para Portugal de cidadãos da UE ou por deslocações essenciais. Relativamente a estes casos, todos devem ter testes realizados na origem, que deve ser garantido pelas companhias aéreas, realizado 72 horas antes do embarque”.

Por fim, os cidadãos nacionais ou de países que pertencem ao grupo de Países de Língua Oficial Portuguesa, que queiram vir para Portugal, e não tenham tido a possibilidade de realizar o teste por falta de capacidade no destino de origem, têm de o fazer na infraestrutura aeroportuária. Caso não o façam no aeroporto, têm 48 horas para realizar o teste numa entidade que lhes será indicada no aeroporto.

O ministro da Administração Interna esclareceu que o incumprimento destas normas pode constituir-se como um crime de desobediência civil.