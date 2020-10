Governo escolhe Korn Ferry para selecionar CEO para a TAP

O governo escolheu a consultora norte-americana Korn Ferry para selecionar o próximo presidente executivo (CEO) da TAP, de acordo com o jornal económico Eco. A consultora tem 45 dias para fazê-lo. Ainda segundo fontes do jornal, o atual líder da empresa, Ramiro Sequeira, que ocupa o cargo de forma transitória, pode mesmo vir a ser escolhido para ficar a título definitivo no cargo de CEO da companhia aérea.

A escolha da Korn Ferry surge na mesma altura em que Humberto Pedrosa e o filho, David Pedrosa, renunciaram aos cargos que ocupavam na TAP. “O Senhor Comendador Humberto Manuel dos Santos Pedrosa e o Senhor David Humberto Canas Pedrosa apresentaram, no dia 30 de setembro de 2020, a sua renúncia aos cargos de administração exercidos na TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. (“TAP, SGPS”), na TAP – respetivamente como Presidente e Vogal – e nas demais sociedades do Grupo TAP onde exercem funções de administração”, pode ler-se no comunicado enviado à CMVM, nesta quinta-feira, 1 de outubro.

Ramiro cooptado há duas semanas

Ramiro Sequeira foi, nos últimos dois anos, diretor de operações da TAP e chega à presidência executiva após a saída de Antonoaldo Neves. O gestor que liderava a companhia portuguesa desde os primeiros meses de 2018 despediu-se dos trabalhadores com uma carta, na qual afirma que sai “com a consciência e com o coração completamente tranquilos por ter dado o meu contributo, profissional e enérgico, sempre para o melhor da TAP”.

O mal-estar entre o governo e Antonoaldo Neves era notório há meses. E quando, em julho, o Estado confirmou a aquisição da posição de David Neeleman no consórcio privado Atlantic Gateway (que detinha 45% da TAP), ficando com uma participação de 72%, o ministro das Infraestruturas deixou claro que Neves estaria de saída. E que seria encontrada uma solução transitória até que uma consultora internacional, que vai ser contratada, escolhesse um candidato definitivo para o lugar. Ramiro Sequeira é assim um presidente executivo a prazo, com um mandato que deverá durar alguns meses, mas com uma missão dura pela frente.

A TAP já recebeu quase 500 milhões de euros da ajuda de Estado (que pode chegar até 1,2 mil milhões de euros). Em contrapartida, tem de executar um plano de reestruturação. Para isso, foi contratada em agosto a consultora Boston Consulting Group (BCG). A expectativa é que o desenho desse plano esteja concluído no final de outubro, embora o plano tenha apenas de ser apresentado a Bruxelas em dezembro, mas os “sacrifícios”, como descreveu recentemente o chairman da empresa, Miguel Frasquilho, já começaram.

Prejuízos de 600 milhões até junho

Prejuízos de 582 milhões de euros em seis meses para a TAP, SA, que representam quase todas as perdas do grupo entre janeiro e junho (96%), com o grupo TAP a somar prejuízos de 606 milhões – resultados quase seis vezes piores do que os do fecho de 2019, quando o grupo fechou o ano com 106 milhões negativos, mas mostrando alguma tendência de recuperação (lucros de 14 milhões no último semestre de 2019).

“Operação e resultados do primeiro semestre de 2020 foram significativamente impactados pela quebra de atividade verificada a partir de março, em resultado da pandemia”, sublinha a TAP no comunicado enviado à CMVM, lembrando os efeitos da covid e das medidas de contenção tomadas pelos governos na economia mundial e o impacto sem precedentes no setor da aviação civil.

“A covid-19 causou enormes prejuízos à indústria de transporte aéreo em particular, com a TAP S.A. a registar um resultado líquido consolidado negativo de 582 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, o que representa 96% do resultado líquido do primeiro semestre do Grupo TAP (consolidado da TAP SGPS), que foi negativo em 606 milhões de euros”, justifica a empresa no comunicado.

Para esse resultado contribuiu o impacto da “contabilização de custos de excesso de cobertura (overhedge) de jet fuel, no montante de 136,3 milhões de euros, e diferenças de câmbio líquidas negativas de 58,0 milhões, parte dos quais sem impacto em tesouraria”, junta a companhia, lamentando que “a quebra de atividade verificada a partir de março tenha mais do que eliminado a boa performance observada nos primeiros dois meses do ano, impactando muito negativamente a performance da TAP no primeiro semestre”.