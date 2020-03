Groundforce com medidas preventivas desde janeiro

A Groundforce, empresa de handling, tem em curso, desde o início do surto de covid-19, em janeiro, um conjunto de medidas preventivas para garantir a segurança e proteção quer de passageiros, quer de funcionários. Entre as medidas adoptadas está a implementação de planos de contingência tanto do aeroporto como da comunidade aeroportuária, de acordo com o comunicado enviado às redações.

Além disso, instalou e distribuiu “dispensadores de gel desinfetante nos locais com maior concentração de trabalhadores, em complemento aos dispensadores disponibilizados pelos aeroportos”, suprimiu a “picagem de ponto em sistemas biométricos” e cancelou todas as formações externas, mantendo apenas as formações internas obrigatórias.

A Groundforce diz ainda que identificou os trabalhadores que se inserem nos grupos de risco e identificou “possíveis medidas de proteção desses trabalhadores com o consequente afastamento da operação”. Nos casos em que foi possível, os trabalhadores passaram a trabalhar a partir de casa.

A empresa de handling encerrou ainda o Blue Lounge por tempo indeterminado e impôs limites à lotação dos refeitórios. “Implementação da distância de segurança e de afastamento social para os locais de maior aglomeração, nomeadamente refeitórios, salas de convívio, filas de espera, etc; reforço de higienização dos autocarros de transporte de passageiros e de tripulações; Reforço de higienização das áreas de trabalho”, foram algumas outras medidas.

“Continuaremos atentos a todos os desenvolvimentos e a trabalhar em coordenação com as autoridades nacionais bem como com o gestor da infraestrutura aeroportuária em cada um dos aeroportos onde estamos presentes”, garante a empresa em comunicado.