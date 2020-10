Grupo SATA agrava prejuízos para 42 milhões de euros no primeiro semestre

As duas transportadoras aéreas do grupo SATA fecharam o primeiro semestre com prejuízos de cerca de 42 milhões de euros, que comparam com perdas de 33,5 milhões no período homólogo, indicam documentos oficiais a que a Lusa teve acesso.

De acordo com as demonstrações financeiras das empresas públicas regionais, enviadas hoje pelo executivo açoriano ao parlamento da região, é referido que a Azores Airlines (que opera de e para fora do arquipélago) teve prejuízos de 34,5 milhões de euros entre janeiro e junho, ao passo que a SATA Air Açores, que voa no arquipélago, teve perdas de 7,6 milhões de euros.

A operação da SATA no período foi fortemente condicionada pela pandemia de covid-19, tendo a empresa parado a operação durante a maior parte do segundo trimestre.

Todavia, em 2019, os prejuízos globais do grupo haviam já sido de 53 milhões de euros, valor em linha com a perda registada em 2018.

A SATA pediu recentemente um auxílio estatal de 133 milhões de euros, operação aprovada por Bruxelas.

No entanto, a Comissão Europeia abriu um procedimento para Portugal provar que os três aumentos de capital recentes na transportadora açoriana não foram ajudas do Estado, decorrendo atualmente o prazo para o país responder.

Ainda de acordo com o documento entregue aos parlamentares açorianos, os três hospitais da região registaram no primeiro semestre prejuízos acumulados de 16 milhões de euros: 8,8 milhões na unidade de Ponta Delgada, 4,3 no hospital de Angra do Heroísmo e 3 milhões de euros de perda na Horta.

A Portos dos Açores registou também perdas (-1,3 milhões de euros), ao passo que as empresas da Eletricidade dos Açores (EDA) segue o rumo de lucros: 5,33 milhões de euros na EDA e 5,41 milhões de euros na EDA Renováveis.