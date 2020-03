Hi Fly adia contratação de 250 tripulantes

A operadora aérea Hi Fly adiou a entrada de 250 tripulantes, na sequência da pandemia de Covid-19, o que levou a empresa a tomar “medidas rígidas para sustentar o impacto financeiro”.

A Hi Fly, que é uma transportadora aérea que opera em regime de wet-lease, ou seja, através do fornecimento de aviões com tripulação, manutenção e seguros aos seus clientes, refere que “o negócio da empresa tem vindo a crescer. E estava prevista a adição de novos aviões à frota para o segundo trimestre do ano e, com isso, a entrada de mais 250 tripulantes para a companhia”. Mas, “em face da situação excecional que o mundo vive devido à pandemia de Covid-19, a companhia viu-se obrigada a impor medidas rígidas para sustentar o impacto financeiro dessa situação, como a maioria das principais companhias aéreas, e, nesse sentido, adiou a entrada de novos colaboradores”, adiantou a mesma fonte.

A empresa acredita de que se trata de “uma situação provisória”, contando “retomar este processo quando a situação da pandemia se normalizar”.