IATA estima que perdas para a aviação ascendam a 286.500 milhões

Grande parte das companhias aéreas foi afetada pela pandemia de covid-19 e os efeitos para o futuro próximo ainda não são conhecidos. A IATA atualizou as suas previsões e antecipa que as perdas possam ascender a quase 287 mil milhões à escala global.

A pandemia de covid-19 colocou grande parte do mundo em confinamento, muitas atividades económicas estão paralisadas e os efeitos sobre a economia deverão ser pesados. O FMI admitiu esta terça-feira que a economia da Zona Euro deverá sofrer uma contração de 7,5% este ano, sendo que Portugal deverá ter uma recessão de 8%.

A aviação civil é um dos setores que está a ser afetado com as companhias aéreas europeias a terem grande parte da sua frota em terra. Os danos financeiros do novo coronavírus para estas empresas deverão bastante significativos, estando já vários países a estudar planos de ajuda para as companhias aéreas dos seus países.

A Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) voltou a atualizar as suas estimativas e prevê agora que as perdas para a aviação civil mundial atinjam os 314 mil milhões de dólares, ou seja, cerca de 286.500 milhões de euros neste ano de 2020, de acordo com o jornal espanhol Expansión. Este valor representa um agravamento face às estimativas divulgadas no final de março, quando a IATA antecipava prejuízos na ordem dos 230 mil milhões de euros.

O agravamento da crise, com mais países a aplicarem mais restrições aos movimentos dos cidadãos desde 24 de março – data da divulgação da última estimativa da associação -, estão na origem da nova atualização dos números.

Apesar de o arranque da retoma de grande parte da economia mundial e o fim gradual das limitações ainda não estar definido, a IATA assume que 2020 vai ficar marcado por uma quebra de 48% no tráfego de passageiros comparando com 2019.

“O panorama para a indústria fica mais escuro a cada dia. A dimensão da crise faz com que seja pouco provável uma forte recuperação em forma de V. Sendo realistas, será uma recuperação em forma de U, com as viagens nacionais a recuperar mais rápido que o mercado internacional”, admitiu Alexandre de Juniac, CEO da IATA, citado pelo jornal espanhol.

“O alívio financeiro para as companhias aéreas hoje em dia deve ser uma medida política crítica para os governos. O apoio às transportadoras manterá as cadeias de abastecimento vitais a funcionar durante a crise. Cada emprego salvo nas companhias aéreas vai manter mais 24 pessoas a trabalhar”, acrescentou.