Ibéria está a renegociar a sua frota com a Airbus

A maioria das companhias aéreas está a fazer contas à vida. Depois da pandemia, que deixou em terra grande parte das frotas das transportadoras europeias durante semanas a fio, os prejuízos são de milhões de euros. As ajudas de Estado que muitas vão receber vão ajudar a equilibrar, mas o trabalho de casa passa também por reavaliar frotas, rotas e até trabalhadores.

A Ibéria revelou nas últimas horas que está a renegociar a sua frota com a francesa Airbus. “A Ibéria sairá desta crise com uma frota menor e, previsivelmente, assim será durante os próximos cinco anos”, admitiu Luis Gallego, presidente da empresa, durante uma conferência empresarial, citado pelo jornal espanhol Cinco Días. Aliás, e de acordo com informações a que o jornal teve acesso, a companhia aérea que pertence à IAG já tem luz verde da holding para proceder a ajustes na frota.

A Ibéria conta com uma frota de 144 aeronaves, voando para 139 destinos. O plano, para já, prevê prescindir dos aviões que habitualmente fazem as rotas de longo curso. Ou seja, vai abdicar de 14 aeronaves A340, de acordo com o jornal.

Airbus em Espanha quer apoios à francesa

O presidente da fabricante aeronáutica francesa Airbus em Espanha, Alberto Gutiérrez, não escondeu, também presente na cimeira que juntou vários líderes empresariais, que o impacto da crise, provocada pela pandemia, é “maiúsculo” para o setor aeronáutico. “A expressão ‘sem precedentes’ nunca se aplicou como neste caso. Temos visto uma queda da mobilidade no setor aeroespacial”, disse, citado pelo jornal Expansión.

Devido à crise, a fabricante francesa diminuiu em um terço a sua produção. “Não podemos esperar. Precisamos de alavancas de desenvolvimento para o setor como já fez a França e a Alemanha”, defendeu. Paris e Berlim já lançaram planos para ajudar não só as companhias aéreas dos seus países, mas também para apoiar a cadeia de produção. Gutiérrez defendeu ainda que os estímulos devem apoiar a descarbonização e a digitalização.

O líder da Airbus em Espanha admitiu que a empresa está a “analisar a evolução do mercado e a fazer cenários de saída, mas é preciso perceber o que vai ser produzido em dois, três ou cinco anos e, em função disso, avaliar a dimensão da companhia”.

Air France prepara supressão de empregos

Uma reavaliação dos seus recursos humanos é também um dos cenários em cima da mesa para muitas transportadoras aéreas. A Air France é uma das companhias que está a preparar esse cenário. A transportadora, de acordo com fontes sindicais citadas pela imprensa local, está a preparar um plano para reduzir milhares de empregos – entre oito mil a dez mil empregos nos próximos dois anos – para fazer face ao colapso no tráfego aéreo por causa da covid-19, mas sem recorrer a despedimentos, informaram hoje fontes sindicais.

A germânica Lufthansa também prevê cortar na sua força de trabalho, devendo reduzir em 22 mil pessoas a sua força laboral. A britânica British Airways deverá reduzir os seus recursos humanos em cerca de 12 mil pessoas.

A TAP, que ainda não entregou ao governo o seu plano de reestruturação, necessário para receber apoio financeiro (que pode ir até 1,2 mil milhões de euros), também poderá ter de reduzir a sua força de trabalho.

No passado dia 10 de junho, quando houve luz verde da Comissão Europeia, para que o Estado pudesse ajudar financeiramente a companhia aérea, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e Habitação, admitiu que “o plano de reestruturação vai começar a ser desenhado agora”. Questionado sobre as condições em que esse plano poderia avançar com redução de rotas, frota e pessoal, o ministro afirmou que, apesar de não querer “especular”, “não seria sério se dissesse” que estas não podem ser algumas das consequências da reestruturação.