Ligação Lisboa-Pequim volta a 24 de abril

A companhia chinesa Beijing Capital Airlines anunciou que vai retomar os seus voos para Lisboa no dia 24 de Abril, repondo a ligação semanal entre Pequim e Lisboa, em Airbus A330-200, confirmou a PressTur, adiantando que a saída da capital chinesa está programada para as 20.45 e a aterragem em Portugal para as 7.20 do dia seguinte, com o voo de retorno a sair da Portela às 11.00 e chegada a Pequim às 10.20 também do dia seguinte.

O anúncio do regresso desta ligação, noticiado na semana passada, acontece numa altura em que Portugal tem as fronteiras fechadas, incluindo as aéreas, devido ao estado de emergência decretado para controlar a pandemia de covid-19, situação que está previsto manter-se até dia 17 de abril, período de Páscoa.

Mas não é ainda seguro que os voos Lisboa-Pequim venham mesmo a realizar-se já este mês. O Presidente da República comunicou ontem ao país que está convencido da utilidade de prolongar o estado de emergência por novo período de 15 dias, até 1 de maio. Na sequência dessa prorrogação, podem ainda vir a ser definidas medidas de contenção mais restritas, que impliquem manter as fronteiras fechadas ou os voos restritos ao absolutamente essencial.

Mesmo com os voos autorizados, está previsto o cumprimento de um período de quarentena obrigatório de 14 dias à chegada.

A retoma dos voos para Lisboa foi aprovada pela autoridade chinesa para a aviação civil, determinando-se que as companhias só podem fazer uma rota por país e por semana, com uma ocupação máxima de 75%.