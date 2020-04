Londres aprova 600 milhões de libras para apoiar easyJet

Até 600 milhões de libras (cerca de 680 milhões de euros) num empréstimo garantido pelas Finanças e pelo fundo de emergência constituído pelo Banco de Inglaterra para assegurar que a easyJet não morre. A companhia low cost viu hoje assegurado o plano de apoio pelo governo britânico e poderá ainda emitir dívida no valor de 400 milhões de libras para assegurar a liquidez enquanto mantiver os seus aviões em terra, o que antecipa que se manterá pelo menos até ao final de maio.

O empréstimo assegurado por Londres à easyJet é semelhante àquele que já na semana passada o governo finlandês, que detém 56% da Finnair, tinha aprovado para salvar a sua companhia aérea. (Saiba mais aqui)

Com a impossibilidade de viajar e o fecho de fronteiras determinados pelo novo coronavírus, as companhias aéreas de todo o mundo estão a sofrer uma crise nunca antes vista, sendo obrigadas a ter os aviões em terra e a pôr todo ou quase todo o pessoal em lay-off temporário. A TAP, por exemplo, que viajava já para 90 destinos e vinha multiplicando frequências e somando recordes de passageiros, está neste momento reduzida a menos de meia dúzia de voos semanais para as Regiões Autónomas, tendo sido obrigada a pôr 90% dos seus 10 mil trabalhadores em lay-off.

Na passada quinta-feira, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) fez uma atualização do seus números e estima que o setor possa ter perdas superiores a 70 mil milhões de euros nas receitas com passageiros para as companhias aéreas europeias em 2020, que são das mais afetadas do mundo.

Com a Covid-19 espalhada por todo o mundo, ninguém sequer consegue prever quando voltará a ser possível viajar com regularidade – e muito menos quanto tempo passará até as companhias aéreas retomarem os números de passageiros, rotas e frequências que hoje asseguravam. O que significa que os próximos tempos vão ser maus, muito maus – e que ninguém pode dizer quando deixarão de o ser. Razão pela qual o governo britânico decidiu agir para segurar a low cost. E apesar do generoso pacote aprovado pelo executivo, o fundador e maior acionista da companhia, Sir Stelios Haji-Ioannou, diz que não sabe se conseguirá chegar ao fim do ano. “Quando a aviação se levantar do chão, seremos de novo uma espécie de startup a tentar encontrar algumas rotas que possamos assegurar com alguns aviões”, afirmou, citado pelo Guardian.

Os analistas acreditam que a linha de crédito aprovada pelo governo britânico para a easyJet – um pacote com condições especiais e diretamente assegurado pelo Tesouro – poderá ser paga em 12 meses, beneficiando a companhia de um spread muito favorável e de uma significativa redução de custos, nomeadamente através da dispensa temporária dos pilotos e restante pessoal de bordo.

Em Portugal, os cerca de 300 trabalhadores da companhia low cost foram também postos em lay-off, já em março. (Leia mais aqui)