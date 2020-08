A TAP costumava envergar o título de companhia aérea que mais passageiros transportava para os aeroportos nacionais. Mas a pandemia veio alterar e muito as dinâmicas na aviação civil e, em junho, a alemã Lufthansa foi a companhia aérea que mais passageiros transportou para as infraestruturas aeroportuárias nacionais.

Os dados da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) mostram, tal como adiantava já esta manhã o Jornal de Negócios, que a companhia aérea alemã transportou 36 719 passageiros para Portugal em junho. Apesar de ser a transportadora que mais pessoas transportou, o número de passageiros é muito inferior ao do período homólogo, registando uma quebra de mais de 96%.

A low-cost Ryanair, que manteve mesmo durante a pandemia algumas ligações a Portugal, transportou em junho 32 555 pessoas, uma quebra de mais de 98% face ao mesmo mês do ano passado. E em terceiro lugar está a TAP, que transportou 26 963 pessoas para Portugal, uma quebra de 55,3%.

A TAP, tal como muitas outras companhias aéreas, tem estado progressivamente a aumentar o número de rotas que voa. No final de julho foi anunciado pela companhia que tem programados 500 voos semanas para agosto, num total de 66 rotas. Já em setembro, a companhia prevê realizar perto de 700 voos, em 76 rotas, atingindo, então, cerca de 40% da sua operação normal pré-covid.

A transportadora segue assim o caminho percorrido pelas homólogas internacionais. Contudo, e dado que a TAP vai receber uma ajuda de Estado que pode chegar até 1,2 mil milhões de euros, a empresa vai ter um implementar um plano de restruturação, o que pode implicar uma redução nomeadamente do número de rotas.

Aos poucos as companhias aéreas vão repondo operações para destinos para os quais voavam. A EasyJet, que era a segunda companhia que mais passageiros transportava para os aeroportos nacionais, transportou em junho 7239 pessoas. Mas convém salientar que toda a frota da low-cost britânica esteve em terra desde 30 de março a 15 de junho. Esta semana, no âmbito da apresentação de resultados do terceiro trimestre, o CEO da EasyJet admitiu que vão aumentar o número de voos durante o mês de agosto devido a um aumento da procura. Destinos como Faro são populares entre os clientes da companhia.