Lufthansa vai descontinuar operações da low-cost Germanwings

Com o setor da aviação a ser um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, o grupo alemão Lufthansa anuncia medidas de reestruturação da empresa para enfrentar esta crise. Em comunicado, o grupo indica que “o downsizing inevitável das operações de voo será implementado de uma forma socialmente responsável”.

A Lufthansa afirma que não espera que a indústria da aviação regresse aos níveis de antes da crise de coronavírus depressa. “De acordo com a avaliação, serão precisos meses até que as restrições de viagens globais sejam completamente levantadas e anos até que a procura por viagens aéreas regressem aos valores pré-crise”, indica a Lufthansa.

Assim, a empresa anuncia algumas medidas, que afetarão quase todas as operações de voo do grupo Lufthansa. O portefólio de companhias grupo alemão inclui a Lufthansa, as low-cost Germanwings e Eurowings, e as Austrian Airlines, Brussel Airlines e Swiss International Air Lines.

Uma das medidas anunciadas passa pelo descontinuar das operações da Germanwings, uma das companhias low-cost do grupo. No comunicado, a empresa indica que “o objetivo de implementação da Eurowings na junção das operações de voo numa única unidade, definido antes da crise, será acelerado”.

A low-cost Eurowings passará ainda por outras mudanças, nomeadamente pela redução do número de aeronaves. No segmento dos voos de curta duração, o grupo arrancará com o phase-out de dez aviões Airbus A320. Também o segmento de voos de longo curso da Eurowings será reduzido, indica a Lufthansa.

No caso da Lufthansa, a empresa indica que retirará vários modelos de avião de circulação: seis modelos Airbus A380, sete A340-600 e ainda cinco Boeing 747-400. Serão ainda retirados das operações de voos de curta duração onze Airbus A320.

“Os seis A380 já estavam previstos para venda à Airbus em 2022. A decisão de fazer um phase-out de sete A340-600 e cinco Boeing 747-400 foi tomada tendo em conta as desvantagens ambientais e económicas deste tipo de aviões”, explica a Lufthansa. Com esta decisão, o grupo anuncia também que reduzirá a capacidade dos hubs que tem em Frankfurt e Munique, na Alemanha.

No caso da Austrian Airlines e da Brussel Airlines, o grupo de aviação indica que “os programas de reestruturação que já tinham sido iniciados foram intensificados devido à crise de coronavírus”. Algumas das medidas passam também pela redução da frota. Na Swiss Airlines, também haverá um ajustamento da frota através do atraso da entrega de novas aeronaves.

A Lufthansa indica que estas medidas foram tomadas para “oferecer às pessoas a oportunidade de continuar empregadas no grupo Lufthansa”, avançando que já estão a ser feitos planos para reuniões com sindicatos e comissões de trabalhadores.