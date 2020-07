Medição da temperatura causa constrangimentos quando há mais voos em Lisboa

A ANA – Aeroportos de Portugal reconheceu que a medição da temperatura dos passageiros pode causar “alguns constrangimentos em momentos de maior concentração” de voos de chegada no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Na sexta-feira à noite, José Oliveira, um passageiro que chegou às 21:41 – segundo a informação disponível no site da ANA – ao aeroporto Humberto Delgado num voo proveniente da Horta, nos Açores, relatou à Lusa a existência de “um pandemónio” devido à aglomeração de pessoas na zona das chegadas.

A Lusa constatou através de fotografias enviadas por este passageiro que havia um grande número de pessoas nesta secção do aeroporto, todas com máscaras, mas em incumprimento das regras de distanciamento físico recomendadas para mitigar a propagação da pandemia.

Questionada sobre esta situação, a ANA referiu que o “cumprimento das medidas de medição de temperatura à chegada e de realização de testes covid-19 pode causar pontualmente alguns constrangimentos em momentos de maior concentração de voos de chegada”.

De acordo com a informação disponível na página na internet da ANA, chegaram 19 voos ao aeroporto de Lisboa entre as 21:00 e as 22:00 – período que engloba a chegada do voo (21:41) do passageiro que denunciou a concentração de pessoas sem o cumprimento do distanciamento social.

“Procuramos dar resposta célere às necessidades de segurança sanitária e encontrar as melhores soluções para minimizar os incómodos dos passageiros nas circunstâncias excecionais atuais”, acrescentou fonte da ANA.