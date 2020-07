Miguel Frasquilho: “Se não tivesse havido a privatização, a TAP acabaria”

Miguel Frasquilho, chairman da TAP, recorda que, caso não tivesse existido a entrada de acionistas privados David Neeleman e Humberto Pedrosa, em 2015, a companhia aérea teria chegado ao fim.

“Se não tivesse havido a privatização, a TAP acabaria. Não havia sequer na altura liquidez para salários no mês seguinte. Portanto, a entrada dos acionistas privados David Neeleman e Humberto Pedrosa foi essencial para providenciar os fundos de que a TAP necessitava para sobreviver”, afirma Miguel Frasquilho, em entrevista à Rádio Observador, no programa Sob Escuta.

O chairman da TAP reconhece que a pandemia vai deixar as contas da TAP no vermelho, “com um prejuízo avultado”, tal como várias congéneres do setor da aviação.

Depois de na semana passado ser anunciado que o Estado passaria a deter 72,5% do capital da TAP, Miguel Frasquilho deixa elogios aos acionistas, especialmente a David Neeleman, agora de saída. “David Neeleman deixará de ser acionista da TAP, mas não só foi importante nesta altura da empresa como foi importante também, por exemplo, na expansão da nossa atividade nos EUA em 2019”.

No início do ano, quando foram apresentados os resultados de 2019 e a pandemia ainda estava condicionada ao continente asiático, a TAP reconhecia que o mercado e as rotas para os Estados Unidos estavam a assumir uma crescente importância na operação da transportadora.