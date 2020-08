Número de passageiros nos aeroportos recuou 64,5% até junho, para 9,9 milhões

No mês de junho passaram pelos aeroportos nacionais 318,2 mil passageiros, uma quebra de 94,6% face ao mesmo mês do ano passado. Ainda assim, os dados do INE para as estatísticas rápidas do transporte aéreo revelam a recuperação gradual do número de passageiros, especialmente quando comparado com os meses de abril ou maio. Face a maio de 2019, a quebra registada nos movimentos de passageiros era de 98,5%.

Em junho, aterraram nos aeroportos nacionais três mil aeronaves em voos comerciais, um recuo de 86% face ao mesmo mês do ano passado. Comparando com os meses anteriores, que coincidiram com as restrições mais duras às viagens, a quebra registada era de 92,3% e 94,3% em maio e abril, respetivamente.

Ao longo dos primeiros seis meses do ano, passaram pelos aeroportos nacionais 46,1 mil aeronaves em voos comerciais, com um movimento de passageiros de 9,9 milhões. Devido às restrições de viagens estes indicadores caíram 57,7% face ao período homólogo (aeronaves) e 64,5% em relação ao número de passageiros. O aeroporto de Faro registou a maior quebra no semestre, com o número de passageiros movimentados a recuar 79,9% em relação ao primeiro semestre de 2019, ficando nos 799 mil passageiros entre janeiro e junho.

O aeroporto de Lisboa movimentou mais de metade dos passageiros do semestre (5,7 milhões), registando um decréscimo de 61,3% face ao mesmo período de 2019. O aeroporto do Porto viu os movimentos de passageiros recuar 62,9% até junho, assegurando os movimentos de 2,3 milhões de passageiros.

Analisando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais, França foi o principal país de origem e destino. O Reino Unido foi o segundo principal país de origem e de destino, sendo também a localização que viu a maior redução do número de passageiros: menos 72,2% no país de origem e 69,9% no país de destino.

Além de França e Reino Unido, Espanha, Alemanha e Brasil compõem a restante lista dos principais destinos.

Além dos voos comerciais, os dados do INE revelam uma diminuição de 28% do movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais durante o primeiro semestre do ano, para as 71,1 mil toneladas. O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 66,6% do total, atingindo 47,4 mil toneladas (-34,2% face ao período homólogo).