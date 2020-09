NAV controlou mais de 34 mil voos em agosto, mais 10 mil que em julho

Agosto é um mês que muitos tiram férias. Tanto em Portugal como estrangeiro, o que levou a um aumento do número de voos controlados pela NAV, empresa que faz a gestão do tráfego aéreo em solo nacional. “A NAV Portugal controlou 34.745 voos (IFR) em agosto, valor que representa um crescimento de 36% face aos 25.625 movimentos (partidas e chegadas dos aeroportos e sobrevoos ao território nacional), controlados em julho, mês em que o total de voos já tinha registado um crescimento significativo”, indica fonte oficial ao Dinheiro Vivo.

O bom tempo que, tipicamente, agosto tem dá muitas vezes o mote para uns dias de descanso. Este ano, devido à pandemia de covid-19 o setor da aviação civil está a braços com dificuldades. Depois de várias semanas de quase total paralisação entre março e maio, em junho várias companhias aéreas retomaram voos (embora muitas vezes com frequências menores quando comparado com o período anterior à pandemia).

Os receios de viajar devido aos eventuais riscos de contágio e a perda de poder de compra são dois dos motivos que têm afastado muitos dos aviões. Por isso, não é de estranhar que, apesar da subida face a julho, quando se compara os números de agosto de 2020 com os do mesmo mês de 2019 se identifique uma quebra significativa. A NAV Portugal indica que “em comparação com 2019, o tráfego registado em agosto equivale a -55,1% do mesmo mês do ano passado, isto quando em julho estava em -66,7% e em junho em -87,9%”.

Não há um comportamento linear entre os aeroportos nacionais. Por exemplo, a torre de controlo de Lisboa da NAV registou 9.251 voos em agosto (-55,6% em relação a agosto de 2019), a do Porto 5.435 (-43,4%), Faro 4.667 (-39,9%) e Funchal 1.309 (-42,6%)”.

Estes dados ajudam também a perceber os destinos mais procurados. O aeroporto de Faro, que serve o Sul do País, destinos de sol e praia, teve uma quebra menos pronunciada. Destinos como Lisboa, procurado pelo chamado turismo de negócios, eventos, e também para escapadelas de duas ou três noites, teve uma menor procura.

A empresa que controla o tráfego aéreo em Portugal diz ainda que “os últimos dois meses foram assim de alguma recuperação no tráfego aéreo, ainda que este se mantenha abaixo de metade do registado ao longo de 2019. Contudo, e apesar da melhoria em julho e agosto, os primeiros sinais dados pelo tráfego em setembro evidenciam uma tendência de estabilização”.

Menos 307 mil voos em oito meses

Nos oito primeiros meses do ano, a NAV Portugal controlou 239.912 movimentos. Este número fica consideravelmente abaixo do registado no mesmo período de 2019 – entre janeiro e agosto do ano passado foram geridos mais de 547 mil voos. Ou seja, até agosto sobrevoaram o território nacional cerca de menos 307 mil voos.