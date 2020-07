NAV. Primeiro semestre com menos 54% dos voos que em 2019

Já não era novidade que o primeiro semestre tinha sido completamente atípico para a aviação civil, tanto em Portugal como no resto do mundo. Os números hoje divulgados pela NAV – empresa que gere o tráfego aéreo em Portugal – confirmam essa mesma realidade. Nos primeiros seis meses deste ano, foram controlados 179.542 voos, o que representa uma quebra de mais de 50% quando comparado com o mesmo período de 2019. No primeiro semestre do ano passado, foram cerca de 393 mil os voos que sobrevoaram o céu português e foram responsabilidade portuguesa.

Os dados de março já indicavam uma quebra na atividade fruto da implementação das restrições de movimentos, levadas a cabo pelos vários governos na sequência da pandemia de covid-19. Abril, maio e junho continuam a reflectir esse cenário.

Os dados da NAV relativos a junho mostram, de acordo com o comunicado, que foram controlados 8.537 voos, menos 87,9% que no mesmo período de 2019, mês em que foram controlados mais de 70 mil movimentos. “Mas apesar dos valores continuarem bastante abaixo do ano passado, é de salientar que de maio para junho se registou um crescimento superior a três mil voos em Portugal”, pode ler-se no comunicado.

A NAV não esconde que, numa análise mês a mês, é possível verificar que em janeiro e fevereiro “o tráfego controlado pela NAV estava em linha com os números de 2019, mas que a partir de março, com o gradual avanço de medidas de combate à disseminação do Covid-19, incluindo encerramentos e limitações de espaços aéreos, o tráfego entrou em queda abrupta”.

“Em março, a NAV geriu 42.177 mil voos (-35% em comparação com março de 2019) e em abril pouco mais de quatro mil (-94%), tendo este sido o mês com menos movimentos em todo este período, iniciando-se uma tímida recuperação desde então, já que em maio a NAV controlou 5.408 movimentos (-92%) e em junho 8.537 (-88%)”.

A NAV indica ainda que, olhando individualmente para cada torre de controlo, foi no Algarve que se verificou uma maior retração do tráfego no primeiro semestre. Faro teve menos quase 71% de movimentos, para um total de 9.692 voos. “Já nas duas Torres de Controlo da NAV Portugal com maiores níveis de tráfego, Lisboa registou menos 55,4% de movimentos no primeiro semestre do ano, com apenas 47.031, e o Porto menos 56,2%, fechando o período com 21.160 voos”.