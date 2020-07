Pedro Nuno Santos: “No imediato, CEO da TAP terá de ser substituído”

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, já tinha admitido que a TAP vai ter uma nova gestão. Depois, em conferência de imprensa, o governante indicou que Antonaldo Neves abandonará a presidência executiva da Comissão Executiva em breve.

“Não há nenhuma razão para que o governo não escolha como um acionista privado. O que o Estado tem de fazer na TAP é adoptar procedimentos profissionais de escolha das equipas de gestão. Contrataremos uma empresa para procurar gestores”, começou por dizer Pedro Nuno Santos. “Faremos um processo de seleção contratando uma empresa que tem no quadro da sua atividade procurar no mercado internacional uma equipa qualificada para gerir a TAP”, enfatizou. Até porque “a TAP precisa de uma gestão qualificada e a TAP terá uma gestão qualificada”. O processo de seleção demorará certamente algumas semanas, pelo que, deverá ser encontrada uma equipa transitória para liderar os destinos da transportadora. “No imediato, o CEO da TAP terá de ser substituído”, disse o ministro.

Questionado sobre a nova equipa de gestão, Pedro Nuno Santos, explicou que “hoje não temos resposta a todas essas questões, sobre quando teremos uma nova equipa e quando é que essa equipa de transição assumirá funções”. Mas garantiu que “teremos uma solução transitória que será anunciada em momento próprio. Neste momento dizemos apenas que o CEO sai”.

Pedro Nuno Santos, desde que assumiu o ministério das Infraestruturas já no anterior governo, teceu críticas à gestão e aos resultados da TAP. Em 2018 e em 2019 a companhia teve prejuízos de mais de cem milhões de euros. No primeiro ano, os custos com petróleo e os elevados encargos para fazer face às indemnizações aos passageiros por cancelamentos ou atrasos nos voos justificaram grande parte dos prejuízos. No ano passado, a fatura pesada deveu-se sobretudo aos investimentos levados a cabo (aeronaves). Pelo meio, houve o pagamento de prémios a alguns trabalhadores, o que não agradou ao membro do governo.

Notícia actualizada Às 00h07