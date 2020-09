Reino Unido mantém Portugal na lista de países seguros

O Reino Unido vai manter Portugal na lista de países que integram o corredor aéreo.

A garantia é dada esta tarde pelo secretário de Estado dos Transportes do Reino Unido no Twitter, assumindo que não haverá, para já, alterações na lista de países.

We continue to keep the Travel Corridor list under constant review & won't hesitate to remove countries if needed. However, there are no English additions or removals today.

Nonetheless, holidaymakers are reminded – 14-day quarantine countries can & do change at very short notice

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 3, 2020