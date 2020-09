Ryanair coloca 750 mil lugares com desconto de 50%

A Ryanair, a companhia aérea low-cost, lançou uma campanha de 50% de desconto em mais de 750 mil lugares para viajar em setembro e outubro. A promoção termina à meia-noite de quarta-feira, 9 de setembro. É possível reservar uma escapadinha de outono para um dos 240 destinos da Ryanair. Alejandra Ruiz, da Ryanair, nota que “os clientes podem reservar os seus voos para destinos de férias na Europa, Norte de África e Médio Oriente. Para conseguir estas tarifas especiais, os clientes devem ser rápidos e reservar em Ryanair.com antes da meia-noite de quarta-feira, 9 de Setembro”.

As companhias aéreas têm sentido os efeitos da pandemia de covid-19, estando gradualmente a retomar as suas operações, rotas e frequências. A procura continua, ainda assim, abaixo dos níveis anteriores à pandemia. Por isso, recentemente o líder da Ryanair admitiu que estavam a analisar a operação em Portugal. “Temos de cortar os nossos custos de trabalho no curto prazo, mas não de forma pouco razoável. Temos de cortar agora e depois restaurar o pagamento, para tentar manter os postos de trabalho, o mais possível”, indicou Eddie Wilson.

O presidente da Ryanair pretende chegar a um acordo nesse sentido com os trabalhadores portugueses, indicou. “Temos um sindicato muito vocal, que não conseguiu um acordo com a Ryanair e que parece passar todo o seu tempo com a comunicação social em vez de com a companhia e acho isso lamentável, especialmente tendo em conta que conseguimos concluir acordos na maioria dos outros países europeus”, assegurou.

Indicou ainda que o grupo está “a fazer uma avaliação agora sobre os custos de pessoal e aeroportos e qual a situação de quarentena em Portugal, para decidir quais serão os números do tráfego [que pretende atingir]”. Eddie Wilson defendeu ainda que a empresa é um “um grande contribuidor para a economia portuguesa”, operando “o ano todo”, e apoiando o turismo e o emprego.