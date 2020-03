Ryanair elimina taxa de alteração de voo em reservas em abril

O setor da aviação é um dos mais afetados pelo novo coronavírus. Numa tentativa de travar a propagação da pandemia, entre as medidas anunciadas por vários governos europeus estão restrições a viagens. Para o grupo Ryanair (Ryanair, Lauda, Buzz e Malta Air) isso traduz-se num “impacto significativo e negativo na programação de todas as companhias aéreas” do grupo. A maioria da sua frota vai mesmo permanecer em terra “durante os próximos sete a dez dias”.

Para responder aos problemas para os passageiros, a companhia aérea diz, em comunicado enviado às redações, que quer “oferecer aos nossos clientes maior flexibilidade nas suas viagens programadas”. As propostas da Ryanair são: “alterar o seu voo sem custos para uma data no futuro; a taxa de mudança de voo será totalmente eliminada; os clientes só terão de pagar a diferença na tarifa; esta mudança de data de voo só se aplicará à rota que os clientes já tenham reservado; aconselhamos os clientes a não alterarem o seu voo para outra data em abril”.

A maioria das companhias aéreas tem anunciado o cancelamento de centenas de voos devido à propagação do covid-19 na Europa. A Ryanair é uma das transportadoras aéreas que tem revelado várias alterações nas suas operações. Ainda este domingo anunciou que “reduziu drasticamente” os voos de e para Espanha, incluindo Ilhas Baleares e Canárias, no período compreendido entre segunda-feira e quinta-feira 19 de março -, para conter propagação do surto do novo coronavírus.

“Devido à decisão do Governo espanhol de bloquear todo o país para conter a propagação do vírus Covid-19, o grupo Ryanair (incluindo Buzz e Lauda) foi forçado a reduzir drasticamente os voos de e para Espanha, incluindo Ilhas Baleares e Canárias entre 16 e 19 de março”, refere em comunicado a companhia aérea irlandesa de baixo custo.

Antes disso, na semana passada, a companhia tinha já cancelados todos os voos para os aeroportos italianos até dia 8 de abril, precisamente depois da imposição, por parte das autoridades italianas, de restrições a viagens.