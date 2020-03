Ryanair sem esperança de operar voos em abril e maio

A companhia aérea Ryanair não espera voar entre abril e maio, de acordo com um comunicado partilhado na rede social Twitter. A low-cost dá esta indicação tendo em conta a experiência na China, país onde surgiram os primeiros casos de covid-19.

“A experiência na China sugere um período de três meses para que a propagação do vírus seja contida e reduzida. Não esperamos operar voos entre os meses de abril e maio nesta altura, mas isto dependerá claramente dos conselhos governamentais”.

Na mesma nota, assinada por Michael O’Leary, CEO do grupo Ryanair, a empresa dá conta de que “já ofereceu a frota a todos os governos da União Europeia, tanto para missões de resgate como para operação de voos essenciais para transporte de medicamentos, equipamento de proteção pessoa e, caso seja necessário, comida de emergência”. A Ryanair indica ainda que, com as fronteiras alteradas ou fechadas, pretende desempenhar um papel de destaque, assegurando que “está a trabalhar com os governos europeus nas missões de repatriamento de passageiros para os seus países de origem”. O comunicado dá ainda conta de que estes voos têm sido assegurados com o máximo de segurança, com “desinfeções diárias do avião e com o serviço feito com o mínimo de contacto social”.

Relativamente a passageiros que viram os seus voos cancelados, a companhia aérea indica que começará a contar os clientes afetados ao longo das próximas semanas, através de email com as opções disponíveis. “Ao mesmo tempo em que lidamos com um número sem precedentes de restrições de voo, também tivemos de reduzir o nosso pessoal de escritório em 50% para assegurar a distância social e por isso pedimos aos nossos passageiros para terem alguma paciência”.

Na semana passada, a Ryanair anunciou a suspensão de todos os voos, com efeitos a partir desta quarta-feira, dia 25 de março, ficando de fora das restrições um número muito reduzido de ligações entre Inglaterra e a Irlanda, considerados essenciais. Nas últimas semanas, a low-cost tem operado com um número reduzido de voos.

Fazem parte do Grupo Ryanair a Lauda, Buzz e ainda a Malta Air, num total de 19 mil profissionais de aviação.