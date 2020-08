Ryanair tenta travar apoio à TAP no tribunal de justiça europeu

A Ryanair está decidida a anular o apoio estatal de 1.200 milhões de euros à TAP e avançou com um recurso para o Tribunal de Justiça da União Europeia.

O objetivo da companhia aérea irlandesa é conseguir anular a decisão, esperando-se um resultado dentro de oito a dez meses, avança o jornal Público esta quinta-feira.

A ação da Ryanair surge no âmbito de uma estratégia geral que abrange muitas outras companhias aéreas, incluindo a açoriana SATA.

Caso o veredicto seja favorável à Ryanair, a TAP terá de devolver o dinheiro que tiver recebido entretanto.

O Governo aprovou em julho último o empréstimo à TAP que pode, no limite, chegar a 1.200 milhões de euros. A TAP já recebeu a primeira tranche de 250 milhões de euros da ajuda de Estado na sequência da assinatura do acordo e contrato de financiamento.

As ajudas do Estado à TAP surgiram na sequência da crise em que o setor mergulhou devido à proibição de viagens imposta por governos de diversos países para travar a epidemia do novo coronavírus.

No dia 02 de julho o Governo anunciou ter chegado a acordo com os acionistas privados da companhia aérea, para deter 72,5% do capital da companhia, por 55 milhões de euros. Esta operação aguarda ainda pela autorização da Autoridade da Concorrência.

O dono da transportadora aérea Azul, David Neeleman, saiu assim da estrutura acionista da TAP, e do consórcio Atlantic Gateway, que passou a ser integrado apenas pelo português Humberto Pedrosa, dono do grupo Barraqueiro.