Ryanair reduz programação de voos em mais de 80% a partir das próximas horas

A Ryanair, companhia aérea de baixo custo, numa nota às redações recorda que a maioria dos governos da União Europeia adotou medidas restritivas a viagens. Perante este cenário, o grupo de aviação está também a adpatar a sua programação de voos.

“Desde as 24:00h de 18 Março até às 24:00h de 24 Março, o grupo Ryanair reduzirá a programação de voos em mais de 80%. Todos os clientes afectados receberão um e-mail e serão informados sobre as suas opções”, diz a transportadora em comunicado. “A partir das 24:00 do dia 24 de Março esperamos que a maioria ou todos os voos do grupo Ryanair fiquem em terra, apenas serão operados um número muito reduzido de voos para manter um nível de conectividade essencial, principalmente entre o Reino Unido e a Irlanda”, acrescenta.

As alterações nos voos sucedem. As companhias aéreas, um pouco por todo o mundo, têm vindo a cancelar voos fruto da propagação do novo coronavírus e consequentes restrições a viagens. Esta semana, a companhia irlandesa estimou que que em abril e maio esperava “reduzir a capacidade de lugares acima dos 80%, sendo que a manutenção em terra de toda a frota não pode ser descartada”.

E, por isso, “tomou a decisão imediata de reduzir as suas despesas operacionais e melhorar o cash flow”. Isto vai significar manter em terra aviões mas também “adiar todos os investimentos em bens de capital [Capex] e recompra de ações, congelamento do recrutamento e despesas discricionárias e implementar um conjunto de opções para saídas voluntárias, suspensão temporária de contratos e reduções significativas de horas de trabalho e pagamentos”.

Na altura, Michael O’Leary, CEO da companhia, em comunicado, salientava que o grupo Ryanair “está a tomar todas as ações necessárias para cortar as despesas operacionais e melhorar o cash flow em cada uma das nossas companhias”.

“A Ryanair é um grupo de aviação resiliente, com uma folha de balanço forte e liquidez de caixa substancial e podemos e vamos, com as ações apropriadas, sobreviver a um período de voos reduzidos, ou mesmo zero voos, e vamos estar preparados para o regresso à normalidade, que vai chegar em breve dado que os governos da UE estão a tomar medidas sem precedentes para travar a propagação do Covid-19”, garantiu ainda.