SNPVAC diz que TAP está a fazer “interpretação abusiva” do decreto do lay-off

O SNPVAC – Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil – diz que a TAP “Portugal está a fazer uma interpretação abusiva” do decreto de lei do lay-off simplificado, “tomando como base para o cálculo de compensação contributiva somente o vencimento fixo, mais senioridades”.

O documento indica, ressalva o sindicato, que “a compensação retributiva é paga por referência à retribuição normal ilíquida do trabalho prestado na empresa”. Neste sentido, o SNPVAC considera que “aos tripulantes de cabine é devida a retribuição normal ilíquida, ou seja, todas as vertentes sujeitas a Taxa Social Única”.

Henrique Louro Martins, presidente do SNPVAC, em comunicado, aponta que “não basta a situação de incerteza que enfrentamos e a conjuntura em que nos encontramos, em que os tripulantes de cabine têm visto a sua atividade reduzida a quase nada, como ainda temos de batalhar para vermos cumprida a lei que o Governo e a União Europeia lançaram para apoiar os trabalhadores e as empresas a fazer face à crise empresarial”.

“A TAP Air Portugal aderiu ao regime, mas faz dele uma interpretação muito própria. A empresa irá ter direito aos apoios financeiros que estão previstos no Decreto Lei G-10/2020, contudo, não vai aplicar corretamente a fórmula de cálculo de compensação contributiva, atingindo com isso brutalmente o rendimento da nossa classe profissional”, acrescenta.

Na semana passada, a companhia aérea liderada por Antonoaldo Neves confirmou que ia aderir ao regime de lay-off simplificado, lançado pelo governo para tentar ajudar as empresas a minimizar os efeitos da pandemia nas suas contas. No caso da TAP, 90% dos recursos humanos da empresa, que totalizam cerca de dez mil, foram colocados neste regime.

O líder do SNPVAC nota ainda que a transportadora tem “negociado medidas suplementares, como a não existência de um teto máximo, é uma situação distinta. Não pode é deixar de cumprir aquilo que está estabelecido no regime do Decreto Lei 10-G/2020, garantindo assim o maior rendimento possível a todos, tanto aos que ganham mais, como aos que ganham menos. Uma vez mais, a TAP Air Portugal agrada a uns e divide outros, colocando uns trabalhadores contra os outros”.