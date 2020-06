SNPVAC: Ryanair propõe acordos ilegais aos tripulantes de cabine

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) considera que a Ryanair está a propor acordos ilegais aos tripulantes de cabine da companhia. Em comunicado, o sindicato diz que a companhia aérea apresentou propostas a estes funcionários, tendo estado a pressioná-los, para que “assinem acordos em que abdicam dos créditos laborais anteriores a 2018”.

Esta medida, se for conseguida, vai permitir à transportadora aérea low-cost fazer poupanças de cinco milhões de euros, de acordo com o sindicato. “Esta é uma situação ilegal e que viola a legislação laboral nacional, e que já resultou em diversas sentenças a favor dos tripulantes em ações semelhantes anteriormente levadas a tribunal. Esta proposta não é um ato isolado, já que foi o modus operandi levado a cabo pela empresa, há uns meses, e que levou ao despedimento de quase uma centena de tripulantes na Base Aérea de Faro”, pode ler-se no comunicado.

Perante esta situação, o SNPVAC já pediu para ser recebido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Além disso, dizem, já foi apresentada uma queixa junto da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) “relativamente ao não pagamento das horas de voo no passado mês de março, bem como ao incumprimento de uma série de critérios impostos pelo regime de lay-off simplificado, apoio de que a empresa usufruiu nos últimos três meses”.

O SNPVAC acusa ainda a low-cost de “não querer dialogar” com o sindicato. “A Ryanair, que não quer dialogar com o sindicato, tem optado, de forma subtil, por apresentar propostas intimidatórias de forma individual aos seus trabalhadores. Esta proposta é um atentado aos direitos dos tripulantes de cabine, que estão a sofrer um autêntico bullying laboral, recebendo propostas, no mínimo, ofensivas num Estado de Direito como Portugal, sempre com a ameaça de despedimento subjacente caso o trabalhador não aceite as propostas apresentadas”, nota em comunicado Ricardo Penarroias, da direção do SNPVAC.

“Os tripulantes de cabine da Ryanair demonstraram-se sempre disponíveis para apoiar a empresa, caso fosse necessário, mas de forma realista, com a demonstração de dados que comprovam que não é apenas um aproveitamento por parte da empresa. A pandemia não poderá ser desculpa para reestruturações sem critérios, camuflar gestões danosas ou aproveitamento para retirar direitos e regalias aos tripulantes de cabine”, acrescenta.