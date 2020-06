SNPVAC. Ryanair suspende contrato com tripulantes da Crewlink em Ponta Delgada

A Crewlink, empresa que presta serviços à companhia aérea Ryanair, está a suspender contratos com os tripulantes de cabine que têm na base aérea de Ponta Delgada, nos Açores. Esta suspensão está a ser avançada pelo sindicato que representa estes profissionais, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

“Os tripulantes de cabine da Crewlink, prestadora de serviços da companhia irlandesa Ryanair, da Base Aérea de Ponta Delgada, acabam de ser informados que o seu contrato será suspenso a partir de dia 1 de julho e que não terão lugar em qualquer outra base da companhia irlandesa”, pode ler-se no comunicado do SNPVAC.

O sindicato diz ainda que os tripulantes notificados “foram exatamente os mesmos que não assinaram a proposta de contrato de trabalho ilegal enviada pela Ryanair nos últimos dias, na qual pretendiam que estes abdicassem dos créditos laborais anteriores a 2018, aceitassem uma redução do seu vencimento abaixo do vencimento mínimo nacional ilíquido, bem como uma autorização prévia para que pudessem ser transferidos para qualquer outra base do mundo em que a companhia opera, sem qualquer compensação para o efeito”.

Ricardo Penarroias, da direção do SNPVAC, revela que o sindicato teme agora que “esta suspensão da prestação de serviços se alastre aos tripulantes de cabine nas mesmas condições nas outras bases em que a Ryanair opera em Portugal, provocando uma dispensa de centenas de trabalhadores”.

“Esta é uma forma camuflada de despedir trabalhadores durante o período de lay-off, apesar de, segundo a lei em vigor, não ser possível efetuar despedimentos durante, pelo menos, 60 dias após terminar este apoio do Governo Português”, acrescenta.