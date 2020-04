Frasquilho: “Temos a expectativa de conhecer em breve” ajudas do Estado à TAP

Miguel Frasquilho assumiu esta manhã que a TAP “vive uma situação de grande delicadeza e o seu futuro operacional e financeiro é de uma grande incerteza”. O presidente do Conselho de Administração da companhia aérea, presente esta manhã no parlamento a pedido do Bloco de Esquerda, não escondeu que a aviação civil foi “afetada de uma forma tão abrupta e devastadora pelo choque da pandemia” e que não é possível prever, neste momento, qual vai ser o futuro do setor e, consequentemente, da transportadora aérea.

“Com a pandemia, a TAP teve de parar praticamente a sua operação. A TAP atravessa o momento mais delicado dos seus 75 anos. O mercado assente na liberdade de procura e oferta de transporte aéreo comercial deixou de existir. Praticamente todas as companhias aéreas, incluindo as mais robustas em dimensão e capacidade económica e mesmo com a intervenção dos seus acionistas – que devem ser os primeiros responsáveis por assegurar o futuro das empresas – só continuaram a existir com apoios públicos, dos Estados soberanos. Os exemplos por essa Europa e mundo fora são inúmeros. A TAP não será uma excepção”, indicou o responsável.

“No nosso caso, temos a expectativa de conhecer em breve o que possa ser o resultado global de um pedido de auxilio que já foi formulado pela TAP ao Estado. De todo o modo, a TAP já beneficia de algumas medidas. Menciono o diferimento do pagamento das contribuições para a segurança social e o regime simplificado de lay-off a que, infelizmente, a que desejávamos muito não ter recorrido”, acrescentou.

Em março, a empresa liderada por Antonoaldo Neves aderiu ao regime simplificado de lay-off, colocando 90% dos seus mais de 10 mil trabalhadores neste regime, durante o mês de abril.

Em resposta a questões do PSD, Miguel Frasquilho detalhou ainda que a transportadora aérea pediu medidas de apoio e de tesouraria e benefícios fiscais extraordinários por 12 meses ao Estado. Entre essas medidas estão: a isenção do pagamento do montante correspondente à TSU a cargo da empresa, o alargamento do prazo da TSU e do IRS retido aos colaboradores, passagem à reforma de trabalhadores a partir dos 60 anos (uma situação que será voluntária), isenção do pagamento das taxas aeroportuárias pela concessionária ANA aeroportos por um 1 ano. Além disso, foi pedido a prestação de garantias pelo Estado, pela Parpública ou Tesouro, a empréstimos.

Reforço da posição do Estado?

No início desta semana, o primeiro-ministro António Costa admitiu que uma nacionalização da TAP não pode ser descartada. Miguel Frasquilho admitiu que todos os cenários estão em cima da mesa. “A TAP já é detida a 50% pelo Estado mas um reforço da posição acionista do Estado é algo que evidentemente não pode ser descartado. Nenhum cenário pode ser descartado e é evidente que existem outras alternativas”, disse.

“Temos a expectativa que possamos conhecer a resposta do Estado em breve mas os acionistas tem vindo a exprimir as suas posição. São matérias que as questões devem ser colocadas aos acionistas. Estou certo que vamos encontrar a melhor solução para a TAP para garantir o futuro da companhia”, rematou.