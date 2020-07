Governo fica com 72,5% da TAP. Empréstimo pode chegar à empresa

O governo português chegou a acordo para comprar a participação de David Neeleman, no consórcio Atlantic Gateway. O empréstimos de 1,2 mil milhões de euros pode chegar entretanto à TAP.

“A pandemia afetou de forma negativa a aviação e as companhas aéreas. A atividade prosseguida pela TAP é estratégia para o País. Considerando a importância, a sua deterioração económica e acentuadas necessidade liquidez. O Estado junto da Comissão Europeia analisou e discutiu para conceder uma auxilio de estado. Operação concedida a 10 de junho. Foi proposto um acordo com um conjunto de condições, que não foram aceitas pelos privados, bloqueando o empréstimo”, disse o ministro das Finanças, João Leão. “O Estado passa a ficar com 72,5% da” TAP “assegurando o controlo da empresa. Consegue-se desbloquear o empréstimo à TAP”, acrescentou.

