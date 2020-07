TAP. Governo confirma acordo de princípio com privados

O Governo confirma que há um acordo de príncipio com os acionistas privados da TAP. Ainda estão a ser negociadas alguns detalhes jurídico. Contudo, o Executivo alerta que a TAP poderá ser nacionalizada se o acordo falhar.

Haveria um “grave prejuízo para o interesse público na imediata inibição do acto administrativo ou na impossibilidade de execução do mesmo que conceda ou autorize a ajuda financeira ao grupo TAP ou à TAP”. “Este diploma que foi aprovado, e quaisquer que sejam as decisões ainda a tomar, necessário uma decisão relativamente aos processos em curso. Sobre a TAP, existe um acordo de princípio com os privados para viabilizar a intervenção na TAP. Se se frustrar esse compromisso, o Conselho de Ministros reunirá imeadiatamente para aprovar o diploma da nacionalização da TAP”, indicou a ministra da Presidência do Conselho de Ministros, na conferência de imprensa, após a reunião que durou cerca de oito horas. “Sobre este tema, e no momento em que houver novidades, o ministro das Infraestruturas e o ministro de Estado e das Finanças farão uma conferência de imprensa”, disse ainda Mariana Vieira da Silva.

(notícia em atualização)