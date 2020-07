TAP. Governo confirma acordo de princípio com privados

O Governo confirma que há um acordo de príncipio com os acionistas privados da TAP. Ainda estão a ser negociadas alguns detalhes jurídico. Contudo, o Executivo alerta que a TAP poderá ser nacionalizada se o acordo falhar.

O comunicado do Conselho de Ministros explica que “na sequência de requerimento de providência cautelar apresentado no Supremo Tribunal Administrativo pela Associação Comercial do Porto – Câmara de Comércio e Indústria do Porto, pedindo a inibição de o Estado Português conceder ajuda financeira à TAP, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que reconhece o excecional interesse público subjacente à operação de auxílio à empresa. A resolução reconhece que existe grave prejuízo para o interesse público na inibição do ato administrativo que conceda ou autorize que se conceda ajuda financeira ao Grupo TAP ou à TAP, com as consequentes repercussões, de natureza económica e social, para o país”.

A ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros, que durou cerca de oito horas, explicou que “sobre a TAP, existe um acordo de princípio com os privados para viabilizar a intervenção na TAP. Se se frustrar esse compromisso, o Conselho de Ministros reunirá imeadiatamente para aprovar o diploma da nacionalização da TAP”.

“Sobre este tema, e no momento em que houver novidades, o ministro das Infraestruturas e o ministro de Estado e das Finanças farão uma conferência de imprensa”, disse ainda Mariana Vieira da Silva. Perante a forte insistência dos jornalistas em torno desta questão, a governante acrescentou apenas que: “não vamos colocar uma hora e um dia para que as negociaçõess se concluam mas estamos em crer que estão nas horas finais”.

Esta quarta-feira, 1 de julho, parecia quase certo que o governo ia nacionalizar a TAP. Contudo, as negociações entre o Estado e os privados alargaram-se pela noite fora e foi possível evitar a nacionalização da companhia aérea, avança o jornal online Eco. Informação esta que o Dinheiro Vivo conseguiu confirmar na manhã desta quinta-feira.

O governo e a companhia aérea Azul alcançaram durante as últimas horas um acordo de princípio, faltando apenas os últimos detalhes para que o anuncio seja oficial. A Azul, companhia aérea fundada por David Neeleman, conta o Eco, terá aceitado a exigência do governo: a eliminação de converter um empréstimo, realizado em 2016, de 90 milhões de euros em ações da companhia aérea.

Agora, e de acordo com a ministra da Presidência, o acordo está a ser ultimado, havendo ainda algumas questões jurídicas a finalizar.

(Notícia atualizada às 18h51 pela última vez)