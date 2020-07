A TAP já recebeu a primeira tranche de 250 milhões de euros da ajuda de Estado que pode ir até ao 1,2 mil milhões de euros. Com a assinatura do decreto-lei e com a resolução do Conselho de Ministros e com a assinatura dos documentos que consubstanciam o acordo e contrato de financiamento estão reunidas as condições para que a primeira tranche chegue aos cofres da transportadora aérea, explica o ministério das Finanças.

O valor, que vai ser usado para fazer face a despesas correntes, como o pagamento de salários, foi transferida na última sexta-feira, dia 17 de julho, dia em que foi assinado o acordo e contrato de empréstimo.

A pandemia de covid-19 afetou toda a economia mundial mas a aviação civil é um dos setores que está a ser fortemente penalizado pelos efeitos do novo coronavírus. Várias companhias aéreas receberam – ou estão a negociar – ajudas de Estado. A TAP é uma das transportadoras aéreas que vai receber ajuda no valor máximo de 1,2 mil milhões de euros.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, explicou que o Estado está “autorizado a injetar até 1200 milhões de euros, sendo que a nossa estimativa é de 946 milhões até ao final do ano. Temos aqui uma almofada de mais cerca de 250 milhões de euros. Na prática, já temos uma autorização por parte da Comissão Europeia para um auxílio no montante de 1200 milhões de euros; o que vai acontecer no momento da reestruturação, sobre esses 1200 milhões, ainda não conseguimos prever; parte pode ter de ser convertida em capital, parte pode manter-se dívida com uma maturidade alargada, parte pode ser simplesmente para limpar prejuízos passados… Mas isso vai decorrer do plano de reestruturação que vamos desenvolver. Tem uma parte operacional e uma parte financeira. Depois será negociado com a Comissão Europeia”.

Em relação aos cerca de nove mil trabalhadores do grupo TAP, Pedro Nuno Santos garantiu que os “trabalhadores não vão ser despedidos. A sua situação estará salvaguardada. Temos um plano de reestruturação para fazer, este plano terá de ser também negociado e trabalhado com envolvimento dos sindicatos, com o máximo respeito por quem faz o sucesso daquela empresa que são os trabalhadores”.

“Não queremos deixar mal os trabalhadores da TAP, como é evidente. A TAP só faz sentido com aquelas pessoas. Agora, que nós vamos ter que reduzir aviões, reduzir rotas … Não estou a fugir a nenhuma palavra porque redução dos custos com pessoal podem obviamente assumir as mais diversas formas, este é um trabalho que vai ser feito nos próximos meses e que será feito também com envolvimento dos trabalhadores da TAP”, disse ainda.

Pedro Nuno Santos, na entrevista, admitiu um prolongamento do lay-off para os trabalhadores da companhia. Aliás, e de acordo com o Expresso deste fim-de-semana, o governo está a estudar um alargamento do lay-off simplificado, embora sem serem para já conhecidos mais detalhes. Questionado diretamente se iria haver um prolongamento deste regime, Pedro Nuno Santos respondeu que “pode ter de acontecer”. Algo que pode dar a esperança aos funcionários da empresa que “não vão ser despedidos, sim. Teremos que ver em concreto mas julgo que no caso da aviação, no caso da TAP, talvez seja possível estendê-lo. A TAP não tem neste momento negócio para pagar todos os custos que tem e daí a necessidade de fazermos uma injeção de tesouraria daquela dimensão”.

Este domingo, a Lusa teve acesso a uma carta interna, em que a empresa informa os trabalhadores que vão deixar de estar em lay-off/suspensão de contrato em agosto. Embora, vários vão estar com redução de horário. De acordo com a agência de notícias, foi pedido às chefias que entregassem até dia 23 das “listagens com a identificação dos trabalhadores que deverão ser enquadrados em cada uma das modalidades” de redução de horário.

A cartão aos trabalhadores diz ainda que “nenhum trabalhador irá receber uma remuneração igual ou inferior à que recebeu no período de “lay-off” anterior”, sublinhando que “o valor da remuneração dos trabalhadores em “lay-off”/redução de horário de trabalho não corresponde à percentagem de redução aplicada ao horário de trabalho” e que, “em todos os casos, os trabalhadores receberão uma remuneração acima da sua percentagem de horário de trabalho”.

Para o pessoal de terra ficou definido que aqueles que tiverem redução de horário em 70% “receberão uma remuneração, nos termos desta nova legislação, correspondente a 77% da sua renumeração”. Os que tiverem redução em 50% do horário receberão 83% da remuneração e os trabalhadores abrangidos com uma redução de 20% no horário de trabalhão “terão direito a uma remuneração correspondente a 93%” do vencimento.