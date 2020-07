“TAP não contará para as contas públicas”

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão (E), acompanhado pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos (C), e pelo secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz (D), durante uma conferência de imprensa sobre a operação de auxílio à TAP, em Lisboa, 2 de julho de 2020. O Governo aprovou hoje uma resolução que reconhece o interesse público subjacente à operação de auxílio à TAP no valor de até 1.200 milhões de euros e anunciou um acordo entre o Estado e os acionistas da companhia aérea. MÁRIO CRUZ/LUSA