TAP poupa mil milhões ao adiar compra de 15 aviões

A TAP – tal como o restante setor da aviação civil – enfrenta dias difíceis devido à pandemia de covid-19. A receber Ajuda de Estado, a companhia aérea está a preparar um plano de reestruturação que deverá chegar a Bruxelas até novembro – é pelo menos essa a expectativa do governo.

Face à quebra na atividade, a TAP renegociou com a Airbus a aquisição de novas aeronaves. De acordo com o Jornal de Negócios, a companhia aérea, agora liderada por Ramiro Sequeira, adiou a compra de 15 aviões poupando assim cerca de mil milhões de dólares.

O plano desenhado pela anterior gestão, liderada por Antonoaldo Neves, previa a compra de 71 aviões à francesa Airbus até 2025. O Negócios avança que os efeitos da pandemia levaram a transportadora aérea a adiar em um ano a entrega de aeronaves A320neo previstas para 2020. E adiou também a maioria das entregas previstas para o próximo ano e 2022, para o período entre 2025 e 2027.

Além disso, o acordo alcançado com a construtora aérea francesa prevê ainda a possibilidade de troca de aeronaves já encomendadas por outros modelos “a avaliar em função da retoma do mercado e necessidade na altura”, escreve o Negócios.

A companhia aérea liderada por Ramiro Sequeira negociou também as condições de locação, obtendo assim um diferimento de pagamentos de rendas e reservas de manutenção que deveriam ser pagas este ano, bem como o montante de rendas futuras, avança ainda o jornal.

Prejuízos de 600 milhões até junho

Prejuízos de 582 milhões de euros em seis meses para a TAP, SA, que representam quase todas as perdas do grupo entre janeiro e junho (96%), com o grupo TAP a somar prejuízos de 606 milhões – resultados quase seis vezes piores do que os do fecho de 2019, quando o grupo fechou o ano com 106 milhões negativos, mas mostrando alguma tendência de recuperação (lucros de 14 milhões no último semestre de 2019).

“Operação e resultados do primeiro semestre de 2020 foram significativamente impactados pela quebra de atividade verificada a partir de março, em resultado da pandemia”, sublinha a TAP no comunicado enviado à CMVM, lembrando os efeitos da covid e das medidas de contenção tomadas pelos governos na economia mundial e o impacto sem precedentes no setor da aviação civil.

“A covid-19 causou enormes prejuízos à indústria de transporte aéreo em particular, com a TAP S.A. a registar um resultado líquido consolidado negativo de 582 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, o que representa 96% do resultado líquido do primeiro semestre do Grupo TAP (consolidado da TAP SGPS), que foi negativo em 606 milhões de euros”, justifica a empresa no comunicado.

Para esse resultado contribuiu o impacto da “contabilização de custos de excesso de cobertura (overhedge) de jet fuel, no montante de 136,3 milhões de euros, e diferenças de câmbio líquidas negativas de 58,0 milhões, parte dos quais sem impacto em tesouraria”, junta a companhia, lamentando que “a quebra de atividade verificada a partir de março tenha mais do que eliminado a boa performance observada nos primeiros dois meses do ano, impactando muito negativamente a performance da TAP no primeiro semestre”.