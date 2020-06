TAP prolonga lay-off até fim de julho

Companhia aérea portuguesa já tinha alongado as medidas excecionais até ao fim deste mês. Dadas as condições de contenção da pandemia, que mantêm restrições às viagens, a TAP decidiu voltar a prolongar o lay-off dos seus funcionários por mais um mês. Com a atividade aérea praticamente congelada há mais de três meses, a TAP recorreu a este regime a 02 de abril, tendo vindo a prolongar a medida conforme a pandemia avança e as medidas de restrição se vão mantendo – incluindo fronteiras fechadas e quarentenas obrigatórias em muitos países.

Na assembleia-geral de hoje, aos órgãos de administração e fiscalização da TAP, bem como as contas do ano passado.

“A TAP entendeu prorrogar a aplicação das medidas de suspensão temporária da prestação de trabalho e de redução do período normal de trabalho por um período suplementar de 30 dias, até 31 de julho de 2020”, comunica a companhia à CMVM. Estas medidas somam-se às já anunciadas iniciativas de controlo e de redução de custos, “incluindo a suspensão ou adiamento de investimentos não críticos, renegociação de contratos e prazos de pagamento, corte de despesas acessórias, suspensão de contratações de novos trabalhadores e de progressões e a implementação de programas de licenças sem vencimento temporárias, as quais continuam a ser implementadas”.

No dia 22 de maio, o Conselho de Administração da TAP decidiu prorrogar a aplicação das medidas excecionais e temporárias de suspensão da prestação de trabalho e de redução do período normal de trabalho até 30 de junho de 2020, explica o CFO da empresa, Raffael Quintas, uma decisão tomada no contexto de suspensão quase total das operações da TAP e da manutenção das condições que inicialmente motivaram o recurso ao programa disponibilizado pelo governo de apoio à recuperação socioeconómica do país e das empresas. Agora, “considerando a evolução das restrições à mobilidade das pessoas, a cada momento definidas pelas autoridades governamentais dos países onde a TAP opera, bem como dos sinais de procura”, a companhia continuará com a atividade muito reduzida em julho “pelo que se verifica que as condições que motivaram a adesão e a subsequente prorrogação das medidas excecionais e temporárias não se alteraram significativamente”.

Voto de confiança à administração

A TAP, que esteve hoje reunida em assembleia geral, decidiu ainda aprovar um voto de confiança à administração e aos órgãos de fiscalização da companhia, conforme anunciou num segundo comunicado à CMVM.

A companhia adianta que foram ainda aprovadas as contas relativas ao último ano, com o grupo a registar prejuízos de mais de 105 milhões de euros, bem como “a proposta de aplicação de resultados relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a qual propôs a transferência da totalidade do resultado líquido negativo do exercício para resultados transitados”.

Na reunião magna, a companhia decidiu ainda não avançar com os investimentos previstos dado o contexto de pandemia e consequentes restrições, aprovando ainda a política de remuneração “relativamente aos membros dos seus órgãos estatutários, para o exercício de 2020”.