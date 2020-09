TAP. Ramiro Sequeira assume cargo de CEO esta quinta-feira

Antonoaldo Neves já tinha enviado uma carta aos trabalhadores da TAP a despedir-se, agora foi comunicado ao mercado a formalização da saída do gestor esta quarta-feira, 16 de setembro. Ramiro Sequeira, que já tinha sido confirmado como sucessor de Antonaldo Neves, passa a ser oficialmente presidente executivo (CEO) da TAP esta quinta-feira, 17 de setembro.

“Na sequência da renúncia apresentada pelo Vogal do Conselho de Administração da TAP, Senhor Eng.º Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves e da aceitação pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) da sua substituição nas funções de administrador responsável da TAP (“accountable manager”), nos termos do Regulamento n.º 831/2010, de 8 de novembro), a TAP – Transportes Aéreos Portugueses, SGPS, S.A. (“TAP SGPS”), na qualidade de acionista única da TAP, designou, na presente data, o Senhor Dr. Ramiro José Oliveira Sequeira para o cargo de Vogal do Conselho de Administração da TAP, para o período remanescente do mandato em curso (triénio 2018-2020), com efeitos a partir do dia 17 de setembro de 2020, sendo que este assumirá também as funções de Presidente da Comissão Executiva e de administrador responsável da TAP, a partir de amanhã”, pode ler-se no comunicado presente no site da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O documento esclarece ainda que a renúncia de Antonoaldo Neves “produz efeitos na presente data”, ou seja, nesta quarta-feira, 16 de setembro. “Informa-se, por fim, que o Senhor Eng.º Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves apresentou igualmente renúncia aos demais cargos por si assumidos na estrutura diretiva das restantes entidades que compõem o Grupo TAP, incluindo na TAP SGPS, sendo substituído pelo Senhor Dr. Ramiro José Oliveira Sequeira, com efeitos a partir do dia 17 de setembro de 2020”.

Antonoaldo Neves: “Saio com sentimento de missão cumprida”

Antonoaldo Neves deixou a presidência executiva da TAP e despediu-se dos funcionários com uma carta. Na missiva, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, o gestor não esconde que “o desafio que a TAP tem pela frente é enorme e, para além da alma, é preciso muito foco e união. Tenho a esperança de que um novo ciclo se iniciará”.

“Grato e profundamente orgulhoso por tudo o que construímos e entregámos em conjunto nos últimos anos”, o gestor que chegou aos comandos da TAP com a entrada de David Neeleman na companhia aérea diz: “saio com sentimento de missão cumprida. Concretizei, em cada dia, a minha visão para a TAP”. “Saio com a consciência e com o coração completamente tranquilos por ter dado o meu contributo, profissional e enérgico, sempre para o melhor da TAP”.

Em julho, quando o Estado confirmou em conferência de imprensa que ia comprar a posição de David Neeleman no consórcio Atlantic Gateway, ficando com uma participação na TAP na casa dos 72%, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, admitiu que a TAP iria ter uma nova comissão executiva e que, em breve, o CEO – Antonoaldo Neves – iria ser substituído. O sucessor para já de Antonoaldo Neves é Ramiro Sequeira, que ocupava desde 2018 Chief Operating Officer (diretor de operações) da TAP. Antes de integrar os quadros da companhia aérea nacional, esteve mais de uma década no grupo IAG (composto pela espanhola Ibéria e britânica British Airways), chegando à presidência executiva (CEO) da TAP numa altura conturbada para a empresa.