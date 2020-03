TAP reduz temporariamente a operação. São 15 os destinos disponíveis

São seis cidades europeias, três nos EUA e uma no Canadá com dois voos semanais. Brasil terá três voos por semana, a mesma frequência da ligação à ilha Terceira. Porto e Lisboa com 3 voos diários, Funchal com dois e Ponta Delgada com um

A TAP anunciou, esta quinta-feira, que irá “reduzir temporariamente”, mas de “forma expressiva”, a sua operação. Uma decisão que decorre das restrições impostas à aviação por vários países, como forma de contenção da Covid-19, a par da “queda acentuada” da procura, o que tem gerado cancelamentos sucessivos de voos e suspensões de rotas. A companhia aérea promete que” assegurará os voos em todas as rotas em que os mesmos sejam possíveis, de modo a dar resposta à missão de transportar os seus clientes para junto das suas famílias”.

Veja o Mapa interativo que mostra a propagação do coronavírus pelo mundo

Assim, a partir de 23 de março e até 19 de abril, a TAP vai voar, apenas, para 15 destinos dos 90 destinos que operava. Ligará Lisboa a São Paulo, Newark, Boston, Miami e Toronto, no continente americano; Luxemburgo, Genebra, Frankfurt, Londres, Paris e Amesterdão, na Europa; e ao Porto, Funchal, Ponta Delgada e Terceira, em Portugal. São três os voos diários entre Lisboa e Porto, dois para a Madeira, um para São Miguel e três voos semanais para a ilha Terceira. Londres terá quatro ligações semanais e São Paulo três. Os restantes destinos serão servidos com dois voos semanais cada.

Em comunicado, a companhia especifica, no entanto, que a lista de voos “pode ser ajustada sempre que as circunstâncias assim o exijam”. Os clientes afetados pelos cancelamentos de voos neste período, “poderão ir ao site refunds.flytap.com para obter o seu voucher no valor pago pela aquisição do bilhete”, voucher este que “permite viajar no prazo de um ano para qualquer destino operado pela TAP”.

E porque a situação evolui de forma “muito dinâmica”, a companhia aérea pede aos clientes que verifiquem aqui toda a informação relativa ao impacto do surto de coronavírus na sua operação. Recomenda ainda clientes “com voos ainda não cancelados que consultem a informação” sobre o estado do mesmo “antes de se dirigirem” ao aeroporto.

“Estamos a trabalhar na continuidade do nosso negócio convictos de que em breve voltaremos ao ritmo normal da nossa atividade, sempre com o foco no futuro, na sustentabilidade e no crescimento da nossa TAP. Agradecemos o empenho e o sentido de missão dos nossos colaboradores neste momento em que todos têm dado tudo de si para tratar dos nossos clientes e de Portugal”, refere Antonoaldo Neves, CEO da TAP, no comunicado.

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS